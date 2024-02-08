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Миколенко назвали открытием сезона

8 февраля 2024 14:20
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко назвали открытием сезона
Виталий Миколенко. Фото: Reuters/John Sibley
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Агабекян Карен
редактор

В английском "Эвертоне" выделили украинского левого защитника Виталия Миколенко. Игрока сборной Украины даже назвали открытием сезона.

Соответствующее заявление сделал помощник главного тренера "Эвертона" Шона Дайча Айан Воун, передает The Athletic.

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По словам Воуна, Миколенко стал одной из причин высокого командного показателя в возвращении мяча. При этом тренер вообще называет Виталия открытием текущего сезона.

"В текущем сезоне Виталий Миколенко проявил себя ярким открытием. Джеймс Гарнер впечатлил своими невероятными навыками, используясь на различных позициях. Он трудится неистово, обладая настоящим преимуществом, которое мне нравится. Сейчас он является действительно выдающимся футболистом в Премьер-лиге", — подчеркнул тренер.

После 23-туров АПЛ "Эвертон" занимает 18-е место, имея в активе 19 очков. При этом команду по ходу сезона лишили 10 баллов за нарушение финансового фейр-плей.

В текущем сезоне Миколенко провел 24 матча, в которых забил два мяча. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 28 млн евро.

Напомним, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Стало известно, когда Лионель Месси может завершить карьеру.

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне.

футбол
Эвертон
Виталий Миколенко
украинские легионеры (футбол)

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