Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Миколенко готовий зіграти з Бельгією — що сказав українець про суперника arrow

Миколенко готовий зіграти з Бельгією — що сказав українець про суперника

24 червня 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко розповів про те, чи зможе зіграти зі збірною Бельгії на Євро-2024
Віталій Миколенко відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко прокоментував власну фізичну готовність напередодні матчу з Бельгією на Євро-2024. Захисник мріє вийти на поле та зіграти на турнірі.

Миколенко вже декілька днів тренується у загальній групі футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Захисник збірної України Віталій Міколенко зазнав травми незадовго до початку чемпіонату Європи з футболу. Футболіст пошкодив ногу у товариському матчі з Молдовою, після чого пропустив поєдинки своєї команди з Румунією та Словаччиною.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко на тренуванні. Фото: УАФ

Коли Миколенко повернеться на поле

За декілька днів до зустрічі третього туру групового етапу Євро-2024 із Бельгією Віталій Миколенко вже тренується у загальній групі футболістів збірної України. Захисник заявив, що його не турбують наслідки травмування. Він мріє вийти на поле в поєдинку з "червоними дияволами", проте остаточне рішення про формування стартового складу "синьо-жовтих" ухвалить тренерський штаб.

Поєдинок збірних України та Бельгії відбудеться у Штутгарті в середу, 26 червня. Початок матчу запланований на 19:00. Команди виведе на поле англійський суддя Ентоні Тейлор.

Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер. 

Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу. 

Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024. 

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ. 

Салах готується до відходу з "Ліверпуля" — форвард обрав новий клуб

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Віталій Миколенко
Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву