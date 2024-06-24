Миколенко розповів про те, чи зможе зіграти зі збірною Бельгії на Євро-2024

Миколенко готовий зіграти з Бельгією — що сказав українець про суперника
Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко прокоментував власну фізичну готовність напередодні матчу з Бельгією на Євро-2024. Захисник мріє вийти на поле та зіграти на турнірі.
Миколенко вже декілька днів тренується у загальній групі футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Захисник збірної України Віталій Міколенко зазнав травми незадовго до початку чемпіонату Європи з футболу. Футболіст пошкодив ногу у товариському матчі з Молдовою, після чого пропустив поєдинки своєї команди з Румунією та Словаччиною.
Коли Миколенко повернеться на поле
За декілька днів до зустрічі третього туру групового етапу Євро-2024 із Бельгією Віталій Миколенко вже тренується у загальній групі футболістів збірної України. Захисник заявив, що його не турбують наслідки травмування. Він мріє вийти на поле в поєдинку з "червоними дияволами", проте остаточне рішення про формування стартового складу "синьо-жовтих" ухвалить тренерський штаб.
Поєдинок збірних України та Бельгії відбудеться у Штутгарті в середу, 26 червня. Початок матчу запланований на 19:00. Команди виведе на поле англійський суддя Ентоні Тейлор.
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