Миколенко рассказал о том, сможет ли он сыграть со сборной Бельгии на Евро-2024

Виталий Миколенко отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал собственную физическую готовность накануне матча с Бельгией на Евро-2024. Защитник мечтает выйти на поле и сыграть на турнире.

Миколенко уже несколько дней тренируется в общей группе футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму незадолго до начала чемпионата Европы по футболу. Футболист повредил ногу в товарищеском матче с Молдовой, после чего пропустил поединки своей команды с Румынией и Словакией.

Виталий Миколенко на тренировке. Фото: УАФ

Когда Миколенко вернется на поле

За несколько дней до встречи третьего тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией Виталий Миколенко уже тренируется в общей группе футболистов сборной Украины. Защитник заявил, что его не беспокоят последствия травмы. Он мечтает выйти на поле в поединке с "красными дьяволами", однако окончательное решение о формировании стартового составе "сине-желтых" примет тренерский штаб.

Поединок сборных Украины и Бельгии пройдет в Штуттгарте в среду, 26 июня. Начало матча запланировано на 19:00. Команды выведет на поле английский судья Энтони Тейлор.

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