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Миколенко готов сыграть с Бельгией — что сказал украинец о сопернике

24 июня 2024 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко рассказал о том, сможет ли он сыграть со сборной Бельгии на Евро-2024
Виталий Миколенко отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал собственную физическую готовность накануне матча с Бельгией на Евро-2024. Защитник мечтает выйти на поле и сыграть на турнире. 

Миколенко уже несколько дней тренируется в общей группе футболистов, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму незадолго до начала чемпионата Европы по футболу. Футболист повредил ногу в товарищеском матче с Молдовой, после чего пропустил поединки своей команды с Румынией и Словакией. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко на тренировке. Фото: УАФ 

Когда Миколенко вернется на поле 

За несколько дней до встречи третьего тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией Виталий Миколенко уже тренируется в общей группе футболистов сборной Украины. Защитник заявил, что его не беспокоят последствия травмы. Он мечтает выйти на поле в поединке с "красными дьяволами", однако окончательное решение о формировании стартового составе "сине-желтых" примет тренерский штаб. 

Поединок сборных Украины и Бельгии пройдет в Штуттгарте в среду, 26 июня. Начало матча запланировано на 19:00. Команды выведет на поле английский судья Энтони Тейлор. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Виталий Миколенко
Евро-2024

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