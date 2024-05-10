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Миколенко назвав найкращого гравця збірної України — вибір захисника здивував

10 травня 2024 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко назвав найкращого гравця збірної України — вибір захисника здивував
Віталій Миколенко під час матчу "Евертону". Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко назвав партнера з національної команди, якого вважає найкращим гравцем цього сезону. Йдеться про іншого захисника з Прем'єр-ліги.

Ілля Забарний досягнув серйозного прогресу в нинішньому сезоні, розповів Віталій Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

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Захисник "Евертона" вважає молодого колегу з амплуа з "Борнмуту" найкращим українським футболістом цього сезону. Миколенко визнав, що дії Забарного в обороні "вишень" дозволили команді Андоні Іраоли зберегти прописку в АПЛ.

Ілля Забарний
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Що Миколенко сказав про Забарного

Український футболіст вважає прогрес свого колишнього партнера з київського "Динамо" неймовірним. Миколенко зазначив, що 21-річний Забарний грає настільки впевнено, ніби він провів у АПЛ уже щонайменше десять років.

"Такі гравці, як наш Джарред Брантвейт та Ілля Забарний з "Борнмута" можуть зробити надійною будь-яку оборону. Я розумію причину захоплення на адресу Забарного. Він діє дуже впевнено та надійно. Справжній професіонал, я в захваті від його виступів", — зізнався Миколенко.

Цього сезону Забарний зіграв майже всі матчі у складі "Борнмуту" без замін. Він пропустив лише один поєдинок через травму.

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Збірна України з футболу
Віталій Миколенко
Ілля Забарний

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