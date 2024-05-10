Миколенко назвал лучшего игрока сборной Украины — выбор защитника удивил

Виталий Миколенко во время матча "Эвертона". Фото: instagram.com/mikola_16/

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко назвал партнера по национальной команде, которого считает лучшим игроком в этом сезоне. Речь идет о другом защитнике из Премьер-лиги.

Илья Забарный достиг серьезного прогресса в нынешнем сезоне, рассказал Виталий Миколенко в интервью YouTube-каналу "Трендець".

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Защитник "Эвертона" считает молодого коллегу по амплуа из "Борнмута" лучшим украинским футболистом в этом сезоне. Миколенко признал, что действия Забарного в обороне "вишен" позволили команде Андони Ираолы сохранить прописку в АПЛ.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Что Миколенко сказал о Забарном

Украинский футболист считает прогресс своего бывшего партнера по киевскому "Динамо" невероятным. Миколенко отметил, что 21-летний Забарный играет настолько уверенно, будто он провел в АПЛ уже минимум десять лет.

"Такие игроки, как наш Джарред Брантуэйт и Илья Забарный из "Борнмута" могут сделать надежной любую оборону. Я понимаю причину восторгов в адрес Забарного. Он действует очень уверенно и надежно. Настоящий профессионал, я в восторге от его выступлений", — признался Миколенко.

В этом сезоне Забарный сыграл почти все матчи в составе "Борнмута" без замен. Он пропустил только один поединок из-за травмы.

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