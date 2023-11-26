Миколенко не допоміг — Евертон розгромно поступився Манчестер Юнайтед

Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Molly Darlington

В рамках тринадцятого туру чемпіонату Англії "Евертон" зустрівся з "Манчестер Юнайтед". З перших хвилин зіграв український центральний захисник ліверпульців Віталій Миколенко.

"Евертон" поступився з рахунком 0:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Юнайтед" відкрив рахунок вже на 3-й хвилині матчу. Далот навісив з правого флангу, а Гарначо високо вистрибнув й ударом через себе відправив м'яч у верхній кут воріт.

В другому таймі на 56-й хвилині Рашфорд ударом з пенальті подвоїв перевагу.

Кінцевий рахунок на табло зафіксували після удару Марсьяля на 75-й хвилині після передачі Фернандеша.

Зазначимо, що на 77-й хвилині Миколенко пробив у перекладину. Якби забив, то це був би третій гол у трьох матчах підряд.

Авторитетний портал WhoScored дав Миколенку оцінку за матч 5,9.

"Евертон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3

Голи: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, Марсьяль, 75

"Евертон": Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл (Данжума, 73) — Дукуре (Доббін, 90) — Калверт-Льюїн (Шерміті, 82).

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу (Ван-Біссака, 76) — Мактоміней, Мейну (Амрабат, 72) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 72) — Марсьяль (Межбрі, 84).

Попередження: Янг, Дукуре, Гує.

Нагадаємо, що Маліновський забив вперше за "Дженоа" та отримав найвищий бал у матчі.

"Евертон" може продати Миколенка вже у січні — є покупець.

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