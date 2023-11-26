Миколенко не помог — Эвертон разгромно уступил Манчестер Юнайтед
В рамках тринадцатого тура чемпионата Англии "Эвертон" встретился с "Манчестер Юнайтед". С первых минут сыграл украинский центральный защитник ливерпульцев Виталий Миколенко.
"Эвертон" уступил со счётом 0:3, сообщил портал Новини.LIVE.
Миколенко в этот раз не помог
"Манчестер Юнайтед" открыл счет уже на 3-й минуте матча. Далот навесил с правого фланга, а Гарначо высоко выпрыгнул и ударом через себя отправил мяч в верхний угол ворот.
Во втором тайме на 56-й минуте Рашфорд ударом с пенальти удвоил преимущество.
Конечный счет на табло зафиксировали после удара Марсьяля на 75-й минуте после передачи Фернандеша.
Отметим, что на 77-й минуте Миколенко пробил в перекладину. Если бы забил, это был бы третий гол в трех матчах подряд.
Авторитетный портал WhoScored дал оценку Миколенко за матч 5,9.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3
Голы: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, Марсьяль, 75
"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Гуе, Макнил (Данжума, 73) — Дукуре (Доббин, 90) — Калверт-Льюин (Шермити, 82).
"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Магвайр, Шоу (Ван-Биссака, 76) — Мактоминей, Мейну (Амрабат, 72) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри, 72) — Марсьяль (4).
Предупреждение: Янг, Дукур, Гуе.
Напомним, что Малиновский забил впервые за "Дженоа" и получил самый высокий балл в матче.
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