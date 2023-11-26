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Миколенко не помог — Эвертон разгромно уступил Манчестер Юнайтед

26 ноября 2023 21:48
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко не помог — Эвертон разгромно уступил Манчестер Юнайтед
Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках тринадцатого тура чемпионата Англии "Эвертон" встретился с "Манчестер Юнайтед". С первых минут сыграл украинский центральный защитник ливерпульцев Виталий Миколенко.

"Эвертон" уступил со счётом 0:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Юнайтед" открыл счет уже на 3-й минуте матча. Далот навесил с правого фланга, а Гарначо высоко выпрыгнул и ударом через себя отправил мяч в верхний угол ворот.

Во втором тайме на 56-й минуте Рашфорд ударом с пенальти удвоил преимущество.

Конечный счет на табло зафиксировали после удара Марсьяля на 75-й минуте после передачи Фернандеша.

Отметим, что на 77-й минуте Миколенко пробил в перекладину. Если бы забил, это был бы третий гол в трех матчах подряд.

Авторитетный портал WhoScored дал оценку Миколенко за матч 5,9.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, Марсьяль, 75

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Гуе, Макнил (Данжума, 73) — Дукуре (Доббин, 90) — Калверт-Льюин (Шермити, 82).

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Магвайр, Шоу (Ван-Биссака, 76) — Мактоминей, Мейну (Амрабат, 72) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри, 72) — Марсьяль (4).

Предупреждение: Янг, Дукур, Гуе.

Напомним, что Малиновский забил впервые за "Дженоа" и получил самый высокий балл в матче.

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