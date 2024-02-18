Миколенко одружився — церемонію провели у посольстві

Віталій та Вікторія Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Український лівий захисник ліверпульського "Евертону" Віталій Миколенко більше не холостяк. Футболіст розписався зі своєю обраницею Вікторією.

Щоправда, через війну та кар'єру Віталія в Англії пишній церемонії не було, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на футболіста та його дружину в Instagram.

Миколенко одружився в Англії

Ще у 2023-му році Віталій зробив пропозицію Вікторії та отримав ствердну відповідь. Весь цей час пара готувалася до офіційної церемонії.

Якщо оцінювати фото подружжя, то вони розписалися або в посольстві, або консульстві України в Англії. Поки невідомо чи було багато гостей, якщо вони взагалі були. Адже пара могла просто розписатися та відзначити подію з близькими. Святкова церемонія, якщо вона відбудеться, може пройти вже в літнє міжсезоння.

24-річний Миколенко у поточному сезоні зіграв за "Евертон" у 25 матчах, у яких забив два голи. При цьому українець зараз є одним із найкращих гравців своєї команди.

"Евертон" в АПЛ йде в зоні вильоту, посідаючи 18-те місце, і відстаючи від рятівної позиції на один бал.

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