Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко женился — церемонию провели в посольстве arrow

Миколенко женился — церемонию провели в посольстве

18 февраля 2024 14:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Миколенко женился — церемонию провели в посольстве
Виталий и Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский левый защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко больше не холост. Футболист расписался со своей избранницей Викторией.

Правда, из-за войны и карьеры Виталия в Англии пышной церемонии не получилось, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на футболиста и его жену в Instagram.

Миколенко женился в Англии

Еще в 2023-м году Виталий сделал предложение Виктории и получил утвердительный ответ. Все это время пара готовилась к официальной церемонии.

Если оценивать фото супругов, то расписались они либо в посольстве, либо консульстве Украины в Англии. Пока неизвестно было ли много гостей, если они вообще были. Ведь пара могла просто расписаться и отметить событие с близкими. Праздничная церемония, если она состоится, то может пройти в летнее межсезонье.

24-летний Миколенко в текущем сезоне сыграл за "Эвертон" в 25 матчах, в которых забил два гола. При этом украинец сейчас является одним из лучших игроков своей команды.

"Эвертон" в АПЛ идет в зоне вылета, занимая 18-е место, и отставая от спасительной позиции на один балл.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его супруга Екатерина покрестили дочь Марию в Киеве.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Каталонская "Барселона выбрала нового тренера, с которым сейчас ведет переговоры.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбик может остаться в "Жироне".

футбол
свадьба
Эвертон
Виталий Миколенко
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме