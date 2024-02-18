Миколенко женился — церемонию провели в посольстве

Виталий и Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Украинский левый защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко больше не холост. Футболист расписался со своей избранницей Викторией.

Правда, из-за войны и карьеры Виталия в Англии пышной церемонии не получилось, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на футболиста и его жену в Instagram.

Миколенко женился в Англии

Еще в 2023-м году Виталий сделал предложение Виктории и получил утвердительный ответ. Все это время пара готовилась к официальной церемонии.

Если оценивать фото супругов, то расписались они либо в посольстве, либо консульстве Украины в Англии. Пока неизвестно было ли много гостей, если они вообще были. Ведь пара могла просто расписаться и отметить событие с близкими. Праздничная церемония, если она состоится, то может пройти в летнее межсезонье.

24-летний Миколенко в текущем сезоне сыграл за "Эвертон" в 25 матчах, в которых забил два гола. При этом украинец сейчас является одним из лучших игроков своей команды.

"Эвертон" в АПЛ идет в зоне вылета, занимая 18-е место, и отставая от спасительной позиции на один балл.

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