Головна Спорт Миколенко отримав травму, Довбик не забив гол

Миколенко отримав травму, Довбик не забив гол

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 20:18
Миколенко травмувався, Довбик знову не забив гол
Віталій Миколенко під час матчу. Фото: Reuters/Ed Sykes

У товариському матчі між "Евертоном" та "Ромою" два футболісти збірної України не зуміли дограти до фінального свистка. Віталій Миколенко та Артем Довбик покинули поле з різних причин.

Українці не зуміли завершити зустріч на мажорній ноті, повідомляє портал Новини.LIVE.

Контрольний поєдинок пройшов на новій арені ліверпульського клубу — "Бремлі-Мур Док". У рамках зустрічі 26-річний захисник "ірисок" Віталій Миколенко почав матч у стартовому складі, але вже на 11-й хвилині опинився на газоні й жестом показав, що не може продовжувати гру. Його замінив Адам Азну, а сам Миколенко залишав поле, помітно кульгаючи.

Артем Довбик
Артем Довбик бореться із суперником. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Як зіграв Артем Довбик

Форвард збірної України у складі "Роми" провів на полі 80 хвилин, проте відзначитися результативними діями йому не вдалося. Довбик отримав шанс зіграти в атаці з перших хвилин, але оборона суперника не дозволила йому створити серйозну загрозу.

Перемогу в матчі здобув італійський клуб, єдиний м'яч на 70-й хвилині забив Матіас Суле. Для "Евертона" ця зустріч стала першою на новій домашній арені, а для вболівальників вона виявилася можливістю побачити українську дуель.

Точний ступінь пошкодження Миколенка стане відомий після медичного обстеження. Доля його участі в наступних матчах "Евертона" поки що під питанням.

футбол Артем Довбик Евертон Віталій Миколенко товариські матчі ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
