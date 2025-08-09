Миколенко травмировался, Довбик снова не забил гол

Виталий Миколенко во время матча. Фото: Reuters/Ed Sykes

В товарищеском матче между "Эвертоном" и "Ромой" два футболиста сборной Украины не сумели доиграть до финального свистка. Виталий Миколенко и Артем Довбик покинули поле по разным причинам.

Украинцы не сумели завершить встречу на мажорной ноте, сообщает портал Новини.LIVE.

Контрольный поединок прошел на новой арене ливерпульского клуба — "Брэмли-Мур Док". В рамках встречи 26-летний защитник "ирисок" Виталий Миколенко начал матч в стартовом составе, но уже на 11-й минуте оказался на газоне и жестом показал, что не может продолжать игру. Его заменил Адам Азну, а сам Миколенко покидал поле, заметно хромая.

Артем Довбик борется с соперником. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Как сыграл Артем Довбик

Форвард сборной Украины в составе "Ромы" провел на поле 80 минут, однако отличиться результативными действиями ему не удалось. Довбик получил шанс сыграть в атаке с первых минут, но оборона соперника не позволила ему создать серьезную угрозу.

Победу в матче одержал итальянский клуб, единственный мяч на 70-й минуте забил Матиас Суле. Для "Эвертона" эта встреча стала первой на новой домашней арене, а для болельщиков она оказалась возможностью увидеть украинскую дуэль.

Точная степень повреждения Миколенко станет известна после медицинского обследования. Судьба его участия в следующих матчах "Эвертона" пока под вопросом.

