Миколенко повідомив про неприємний епізод з уболівальниками збірної України

Віталій Миколенко бореться з Тома Меньє. Фото: Reuters/Yves Herman

Проблеми збірної України у другому матчі з Бельгією почалися з травми Віталія Миколенка. Лівий захисник не зміг продовжити поєдинок, а його відхід з поля спровокував низку подій, які призвели до розгрому "синьо-жовтих".

Миколенко поділився думками про причини поразки, а також розповів про свою травму в інтерв'ю Telegram-каналу "Чемпіон".

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Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко зазнав ушкодження в середині другого тайму матчу в Бельгії. Він попросив заміну, і Сергій Ребров випустив на поле відразу кілька нових футболістів. Цього разу таке рішення себе не виправдало, й "синьо-жовті" пропустили три голи.

Миколенко та Калюжний проти Троссарда. Фото: Reuters/Yves Herman

Що Миколенко сказав про поразку і про матч

Захисник національної команди подякував уболівальникам, які приїхали на стадіон у Бельгії. Він заявив, що збірна України не завжди грає на високому рівні, але їй у кожному поєдинку забезпечують підтримку найвищого рівня. Водночас Миколенко згадав, що під час поєдинку трапився неприємний інцидент, який був пов'язаний із групою фанів.

Миколенко чесно визнав, що план збірної України на гру з Бельгією не спрацював. Команда Сергія Реброва не змогла контратакувати через те, що суперник це передбачив. "Синьо-жовтим" довелося оборонятися, проте вони так і не зуміли вистояти.

Захисник відзначив у складі "червоних дияволів" Доку. Миколенко розповів, що чекав такої гри від Жеремі. Футболіста "Манчестер Сіті" можна "закрити" на більшу частину матчу, але він однаково знайде момент, щоб забити гол або віддати результативну передачу.

Миколенко поки не знає, наскільки серйозною є його травма. У футболіста пошкоджені м'язи стегна. Він пройде медичне обстеження у Великій Британії та отримає вердикт лікарів.

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