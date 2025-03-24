Миколенко сообщил о неприятном эпизоде с болельщиками сборной Украины

Виталий Миколенко борется с Тома Менье. Фото: Reuters/Yves Herman

Проблемы сборной Украины во втором матче с Бельгией начались с травмы Виталия Миколенко. Левый защитник не смог продолжить поединок, а его уход с поля спровоцировал ряд событий, которые привели к разгрому "сине-желтых".

Миколенко поделился мыслями о причинах поражения, а также рассказал о своей травме в интервью Telegram-каналу "Чемпион".

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Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждение в середине второго тайма матча в Бельгии. Он попросил замену, и Сергей Ребров выпустил на поле сразу несколько новых футболистов. На этот раз такое решение себя не оправдало, и "сине-желтые" пропустили три гола.

Миколенко и Калюжный против Троссарда. Фото: Reuters/Yves Herman

Что Миколенко сказал о поражении и о матче

Защитник национальной команды поблагодарил болельщиков, которые приехали на стадион в Бельгии. Он заявил, что сборная Украины не всегда играет на высоком уровне, но ей в каждом поединке обеспечивают поддержку высочайшего уровня. При этом Миколенко упомянул, что во время поединка случился неприятный инцидент, который был связан с группой фанов.

Миколенко честно признал, что план сборной Украины на игру с Бельгией не сработал. Команда Сергея Реброва не смогла контратаковать из-за того, что соперник это предусмотрел. "Сине-желтым" пришлось обороняться, однако они так и не сумели выстоять.

Защитник отметил в составе "красных дьяволов" Доку. Миколенко рассказал, что ждал такой игры от Жереми. Футболиста "Манчестер Сити" можно "закрыть" на большую часть матча, но он все равно найдет момент, чтобы забить гол или отдать результативную передачу.

Миколенко пока не знает, насколько серьезной является его травма. У футболиста повреждены мышцы бедра. Он пройдет медицинское обследование в Великобритании и получит вердикт врачей.

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