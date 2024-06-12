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Миколенко розповів, як почувається після травми у матчі з Молдовою

12 червня 2024 19:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко розповів, коли повернеться на поле після травми
Віталій Миколенко відповідає на запитання. Фото: скриншот Взбірна
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився інформацією про травму, яку він отримав у товариському матчі із Молдовою. Футболіст "Евертона" був змушений піти з поля у першому таймі.

Миколенко розповів про перші емоції після травми, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Віталій Миколенко отримав травму на 28 хвилині першого тайму матчу із Молдовою після небезпечного підкату у виконанні суперника. Захисник насилу підвівся на ноги й був змушений залишити поле.

Віталій Миколенко
Миколенко одразу після травми. Фото: УАФ

Існувала ймовірність, що Миколенко отримав рецидив ушкодження, через який пропустив кінець клубного сезону. Проте Віталій травмував іншу ногу. Наступного дня після матчу він шкутильгав, але в інтерв'ю зберігав оптимізм.

Що Миколенко сказав про травму

Український футболіст зізнався, що був у нестямі від злості, коли отримав пошкодження. До першого матчу національної команди на чемпіонаті Європи залишилося менш як тиждень. Існував ризик, що захисник не зможе вийти на поле найближчим часом.

"Це просто нещасний випадок. Після пошкодження я вирішив спробувати вийти на поле, пробігтися, зрозуміти, чи болить нога. Але було складно на неї наступати, довелося просити заміну", — розповів Миколенко.

Футболіст подякував уболівальникам, які визнали "Гравцем матчу", за підтримку. Миколенко поки не знає, коли повернеться на поле, але сподівається, що це станеться найближчими днями.

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футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Віталій Миколенко

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