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Миколенко рассказал, как чувствует себя после травмы в матче с Молдовой

12 июня 2024 19:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко рассказал, когда вернется на поле после травмы
Виталий Миколенко отвечает на вопросы. Фото: скриншот Взбірна
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился информацией о травме, которую он получил в товарищеском матче с Молдовой. Футболист "Эвертона" был вынужден уйти с поля в первом тайме. 

Миколенко назвал первые мысли, которые пришли ему в голову сразу после травмы, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Виталий Миколенко получил травму на 28 минуте первого тайма матча с Молдовой после опасного подката в исполнении соперника. Защитник с трудом поднялся на ноги и был вынужден покинуть поле. 

Виталий Миколенко
Миколенко сразу после травмы. Фото: УАФ

Существовала вероятность, что Миколенко получил рецидив повреждения, из-за которого пропустил конец клубного сезона. Однако Виталий травмировал другую ногу. На следующий день после матча он хромал, но в интервью сохранял оптимизм. 

Что Миколенко сказал о травме 

Украинский футболист признался, что был вне себя от злости, когда получил повреждение. До первого матча национальной команды на чемпионате Европы осталось меньше недели. Существовал риск, что защитник не сможет выйти на поле в ближайшее время. 

"Это просто несчастный случай. После повреждения я решил попытаться выйти на поле, пробежаться, понять болит ли нога. Но было сложно на нее наступать, пришлось просить замену", — рассказал Миколенко.

Футболист поблагодарил болельщиков, которые признали "Игроком матча", за поддержку. Миколенко пока не знает, когда вернется на поле, но надеется, что это произойдет в ближайшие дни. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Виталий Миколенко

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