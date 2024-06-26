Миколенко пояснив, чому вірить у перемогу України над Бельгією

Віталій Миколенко під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболіст англійської збірної України Віталій Миколенко готується до дебюту на Євро-2024. Молодий захисник може зіграти у матчі групового етапу турніру проти національної команди Бельгії.

Миколенко не сумнівається, що "синьо-жовті" можуть здобути перемогу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна України зіграє із Бельгією у середу, 26 червня. Підопічні Сергія Реброва потребують перемоги для того, щоб гарантувати собі місце в плей-оф чемпіонату Європи. Обидві команди набрали по три бали у двох стартових турах континентальної першості.

Віталій Миколенко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Миколенко думає про гру з Бельгією

Захисник збірної України вважає, що його команда зустрінеться із найнебезпечнішим суперником на груповій стадії Євро-2024. За словами Миколенка, "синьо-жовті" можуть здобути перемогу над "червоними дияволами".

"Це не перший сильний суперник, з якими збірна України стикалася за ті роки, що я перебуваю в команді. Ми вже грали хороші матчі з Італією та Португалією. Вдавалося брати очки у поєдинках з Англією, Італією та Францією. Ми можемо перемогти Бельгію, у нас хороша команда", — заявив Миколенко.

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