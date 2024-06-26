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Миколенко признался, почему верит в победу Украины над Бельгией

26 июня 2024 15:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко объяснил, почему верит в победу Украины над Бельгией
Виталий Миколенко во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист английского сборной Украины Виталий Миколенко готовится к дебюту на Евро-2024. Молодой защитник может сыграть в матче группового этапа турнира против национальной команды Бельгии.

Миколенко не сомневается в том, что "сине-желтые" могут одержать победу, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Сборная Украины сыграет с Бельгией в среду, 26 июня. Подопечным Сергея Реброва необходима победа для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф чемпионата Европы. Обе команды набрали по три балла в двух стартовых турах континентального первенства. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Миколенко думает об игре с Бельгией 

Защитник сборной Украины считает, что его команда встретится с самым опасным соперником на групповой стадии Евро-2024. По словам Миколенко, "сине-желтые" могут добиться победы над "красными дьяволами". 

"Это не первый сильный соперник, с которыми сборная Украины сталкивалась за те годы, что я нахожусь в команде. Мы уже играли хорошие матчи с Италией и Португалией. Удавалось брать очки в поединках с Англией, Италией и Францией. Мы можем победить Бельгию, у нас хорошая команда", — заявил Миколенко. 

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Виталий Миколенко
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу

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