Миколенко объяснил, почему верит в победу Украины над Бельгией

Виталий Миколенко во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболист английского сборной Украины Виталий Миколенко готовится к дебюту на Евро-2024. Молодой защитник может сыграть в матче группового этапа турнира против национальной команды Бельгии.

Миколенко не сомневается в том, что "сине-желтые" могут одержать победу, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Сборная Украины сыграет с Бельгией в среду, 26 июня. Подопечным Сергея Реброва необходима победа для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф чемпионата Европы. Обе команды набрали по три балла в двух стартовых турах континентального первенства.

Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Миколенко думает об игре с Бельгией

Защитник сборной Украины считает, что его команда встретится с самым опасным соперником на групповой стадии Евро-2024. По словам Миколенко, "сине-желтые" могут добиться победы над "красными дьяволами".

"Это не первый сильный соперник, с которыми сборная Украины сталкивалась за те годы, что я нахожусь в команде. Мы уже играли хорошие матчи с Италией и Португалией. Удавалось брать очки в поединках с Англией, Италией и Францией. Мы можем победить Бельгию, у нас хорошая команда", — заявил Миколенко.

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