Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілан оформив феєричний камбек у грі з Пармою arrow

Мілан оформив феєричний камбек у грі з Пармою

26 січня 2025 17:01
Олександр Ільющенков - Редактор
Мілан Парма — результат матчу, хто забив та всі деталі
"Мілан" проти "Парми". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Олександр Ільющенков - Редактор

В італійській Серії А проходять матчі 22 туру. Один із центральних поєдинків вже завершився та порадував фанатів інтригою.

"Мілан" на останніх хвилинах вирвав перемогу в "Парми", оформивши феєричний камбек, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Підопічні Сержіу Консейсау програвали практично до кінця матчу. Але на останніх хвилинах змінили хід поєдинку на свою користь. 

Гравці італійського Мілана
Гравці італійського "Мілана" після перемоги над "Пармою". Фото: instagram.com/acmilan

"Мілан" перемагає "Парму"

Рахунок у матчі відкрив гравець "Парми" Канчелльєрі, який забив на 24 хвилині. "Мілан" відігрався на 38 хвилині, з пенальті відзначився Пулішич. Так завершився перший тайм. 

У другому таймі довгий час рахунок не змінювався. На 80 хвилині "Парма" вийшла вперед, гол на рахунку Дель Прато. 

"Мілан" не здався. Спочатку на 88 хвилині гол Павловича скасували через офсайд. Проте, вже через чотири хвилини Рейндерс зрівняв рахунок. 

Команда Консейсау додала обертів, і на 5-й доданій хвилині Чуквуезе вирвав перемогу для міланського клубу. 

"Мілан" — Парма" — 2:2

Голи: Пулішич, 38 (пен), Рейндерс, 90+2, Чуквуезе, 90+5 — Канчєлльєрі, 24, Дель Прато, 80. 

"Мілан": Меньян, Калабрія (Йовіч, 77), Ернандес (Бартезагі, 46), Павлович, Фофана (Чуквуезе, 56), Рейндерс, Габбія, Муса, Пулішич, Мората (Абрахам, 56), Леау (Беннасер, 46).

"Парма": Сузукі, Валерi, Дель Прато, Вол'якко, Зом, Ернані (Мохамед, 69), Валенті, Канчелльєрі (Гайно, 83), Міхаіле (Льовік, 77), Джурiч (Камара, 70), Ман (Алмквіст, 69).

Нагадаємо, відомий український боксер здобув першу перемогу з 2019 року. 

Лідер каталонської "Барселони" може раптово залишити клуб, вже відома причина. 

Дружина Олександра Усика показала фото з об'єктів, які вона з Олександром допомагає відновлювати. 

Японський стрибун з трампліну встановив неймовірний рекорд

спорт футбол Мілан Серія А Парма

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:56 Затримання на автостанції Привоз — поліція дала подробиці

17:52 Незвичне тепло — Укргідрометцентр дав прогноз погоди на завтра

17:51 Поверніть тата — у Харкові діти вийшли на підтримку полонених

17:27 У Китаї скульптур зобразив Трампа у вигляді Будди — фото

17:17 Синоптики порадували прогнозом погоди на завтра в Києві

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:15 На Миколаївщині підлітки побили 50-річного чоловіка — подробиці

17:12 Секрети економії — в якому супермаркеті найдешевша курятина

17:06 Samsung Galaxy S25 Ultra — 5 причин, щоб купити новий флагман

17:05 Виплати для ВПО у 2025 — у яких числах чекати на гроші

16:54 ЦПД відреагував на "мирний план Трампа", який з'явився в мережі

17:56 Затримання на автостанції Привоз — поліція дала подробиці

17:52 Незвичне тепло — Укргідрометцентр дав прогноз погоди на завтра

17:51 Поверніть тата — у Харкові діти вийшли на підтримку полонених

17:27 У Китаї скульптур зобразив Трампа у вигляді Будди — фото

17:17 Синоптики порадували прогнозом погоди на завтра в Києві

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:15 На Миколаївщині підлітки побили 50-річного чоловіка — подробиці

17:12 Секрети економії — в якому супермаркеті найдешевша курятина

17:06 Samsung Galaxy S25 Ultra — 5 причин, щоб купити новий флагман

17:05 Виплати для ВПО у 2025 — у яких числах чекати на гроші

16:54 ЦПД відреагував на "мирний план Трампа", який з'явився в мережі

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати