Мілан Парма — результат матчу, хто забив та всі деталі

"Мілан" проти "Парми". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

В італійській Серії А проходять матчі 22 туру. Один із центральних поєдинків вже завершився та порадував фанатів інтригою.

"Мілан" на останніх хвилинах вирвав перемогу в "Парми", оформивши феєричний камбек, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Підопічні Сержіу Консейсау програвали практично до кінця матчу. Але на останніх хвилинах змінили хід поєдинку на свою користь.

Гравці італійського "Мілана" після перемоги над "Пармою". Фото: instagram.com/acmilan

"Мілан" перемагає "Парму"

Рахунок у матчі відкрив гравець "Парми" Канчелльєрі, який забив на 24 хвилині. "Мілан" відігрався на 38 хвилині, з пенальті відзначився Пулішич. Так завершився перший тайм.

У другому таймі довгий час рахунок не змінювався. На 80 хвилині "Парма" вийшла вперед, гол на рахунку Дель Прато.

"Мілан" не здався. Спочатку на 88 хвилині гол Павловича скасували через офсайд. Проте, вже через чотири хвилини Рейндерс зрівняв рахунок.

Команда Консейсау додала обертів, і на 5-й доданій хвилині Чуквуезе вирвав перемогу для міланського клубу.

"Мілан" — Парма" — 2:2

Голи: Пулішич, 38 (пен), Рейндерс, 90+2, Чуквуезе, 90+5 — Канчєлльєрі, 24, Дель Прато, 80.

"Мілан": Меньян, Калабрія (Йовіч, 77), Ернандес (Бартезагі, 46), Павлович, Фофана (Чуквуезе, 56), Рейндерс, Габбія, Муса, Пулішич, Мората (Абрахам, 56), Леау (Беннасер, 46).

"Парма": Сузукі, Валерi, Дель Прато, Вол'якко, Зом, Ернані (Мохамед, 69), Валенті, Канчелльєрі (Гайно, 83), Міхаіле (Льовік, 77), Джурiч (Камара, 70), Ман (Алмквіст, 69).

Нагадаємо, відомий український боксер здобув першу перемогу з 2019 року.

Лідер каталонської "Барселони" може раптово залишити клуб, вже відома причина.

Дружина Олександра Усика показала фото з об'єктів, які вона з Олександром допомагає відновлювати.

Японський стрибун з трампліну встановив неймовірний рекорд.