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Милан оформил феерический камбэк в игре с Пармой

26 января 2025 17:01
Александр Ильющенков - Редактор
Милан Парма — результат матча, кто забил и все детали
"Милан" против "Пармы". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Александр Ильющенков - Редактор

В итальянской Серии А проходят матчи 22 тура. Один из центральных поединков уже завершился и порадовал фанатов интригой.

"Милан" на последних минутах вырвал победу у "Пармы", оформив феерический камбэк, сообщает портал Новини.LIVE.

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Игроки итальянского Милана
Игроки итальянского "Милана" после победы над "Пармой". Фото: instagram.com/acmilan

"Милан" побеждает "Парму"

Счет в матче открыл игрок "Пармы" Канчеллери, который забил на 24 минуте. "Милан" отыгрался на 38 минуте, с пенальти отличился Пулишич. Так завершился первый тайм.

Во втором тайме долгое время счет не менялся. На 80 минуте "Парма" вышла вперед, гол на счету Дель Прато.

"Милан" не сдался. Сначала на 88 минуте гол Павловича отменили из-за офсайда. Тем не менее, уже через четыре минуты Рейндерс сравнял счет.

Команда Консейсау прибавила оборотов, и на 5-й добавленной минуте Чуквуэзе вырвал победу для миланского клуба.

"Милан" — Парма" — 2:2

Голы: Пулишич, 38 (пен), Рейндерс, 90+2, Чуквуэзе, 90+5 — Канчеллери, 24, Дель Прато, 80.

"Милан": Меньян, Калабрия (Йович, 77), Эрнандес (Бартезаги, 46), Павлович, Фофана (Чуквуэзе, 56), Рейндерс, Габбия, Муса, Пулишич, Мората (Абрахам, 56), Леау (Беннасер, 46).

"Парма": Сузуки, Валери, Дель Прато, Вольякко, Зом, Эрнани (Мохамед, 69), Валенти, Канчеллери (Гайно, 83), Михаиле (Левик, 77), Джурич (Камара, 70), Ман (Алмквист, 69).

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