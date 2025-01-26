Милан Парма — результат матча, кто забил и все детали

"Милан" против "Пармы". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

В итальянской Серии А проходят матчи 22 тура. Один из центральных поединков уже завершился и порадовал фанатов интригой.

"Милан" на последних минутах вырвал победу у "Пармы", оформив феерический камбэк, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Подопечные Сержиу Консейсау проигрывали практически до конца матча. Но на последних минутах изменили ход поединка в свою пользу.

Игроки итальянского "Милана" после победы над "Пармой". Фото: instagram.com/acmilan

"Милан" побеждает "Парму"

Счет в матче открыл игрок "Пармы" Канчеллери, который забил на 24 минуте. "Милан" отыгрался на 38 минуте, с пенальти отличился Пулишич. Так завершился первый тайм.

Во втором тайме долгое время счет не менялся. На 80 минуте "Парма" вышла вперед, гол на счету Дель Прато.

"Милан" не сдался. Сначала на 88 минуте гол Павловича отменили из-за офсайда. Тем не менее, уже через четыре минуты Рейндерс сравнял счет.

Команда Консейсау прибавила оборотов, и на 5-й добавленной минуте Чуквуэзе вырвал победу для миланского клуба.

"Милан" — Парма" — 2:2

Голы: Пулишич, 38 (пен), Рейндерс, 90+2, Чуквуэзе, 90+5 — Канчеллери, 24, Дель Прато, 80.

"Милан": Меньян, Калабрия (Йович, 77), Эрнандес (Бартезаги, 46), Павлович, Фофана (Чуквуэзе, 56), Рейндерс, Габбия, Муса, Пулишич, Мората (Абрахам, 56), Леау (Беннасер, 46).

"Парма": Сузуки, Валери, Дель Прато, Вольякко, Зом, Эрнани (Мохамед, 69), Валенти, Канчеллери (Гайно, 83), Михаиле (Левик, 77), Джурич (Камара, 70), Ман (Алмквист, 69).

Напомним, известный украинский боксер одержал первую победу с 2019 года.

Лидер каталонской "Барселоны" может внезапно покинуть клуб, уже известна причина.

Жена Александра Усика показала фото с объектов, которые она с Александром помогает восстанавливать.

Японский прыгун с трамплина установил невероятный рекорд.