Мілевський розкритикував Динамо — в хід пішла нецензурна лексика

Артем Мілевський відпочиває. Фото: https://www.instagram.com/timi1010/

Київське "Динамо" вчергове програло у Лізі Європи, вже п'ятий матч підряд. Колишній гравець клубу Артем Мілевський не пошкодував слів, щоб висловити свої емоції з цього приводу.

У Instagram Мілевського з'явилася сторіз з його післяматчевими коментарями, він жорстко пройшовся по команді, використовуючи нецензурну лексику.

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"Ви за***ли вже! До себе повага є? Б***ь, тому вас ніхто і не знає на вулицях Києва", — написав він.

Мілевський критикує "Динамо". Фото: скриншот instagram.com/timi1010

Як грає "Динамо" у Лізі Європи

Київський клуб програв у п'ятому турі загального етапу Ліги Європи для чеської "Вікторії" з рахунком 1:2. Це була п'ята поразка у п'яти зіграних матчах нинішнього розіграшу турніру.

Крім того, лише у матчі з "Вікторією" киянам вдалося нарешті відзначитися у чужих воротах. Вони не забивали суперникам протягом чотирьох матчів, а нині їхня різниця м'ячів становить 1:12, при цьому підопічні Шовковського продовжують посідати останнє місце у турнірі.

Наступні суперники "Динамо"

Киянам залишається зіграти три поєдинки у Лізі Європи. Наступним суперником "Динамо" буде іспанський "Реал Сосьєдад", з ним вони зустрінуться 12 грудня.

Через дев'ять днів, 21 грудня "Динамо" зіграє на виїзді проти турецького "Галатасарая". А закінчить загальний етап турніру умовно домашнім поєдинком проти латвійського РФС.

Нагадаємо, український журналіст розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за поведінку на інтерв'ю.

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