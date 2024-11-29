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Мілевський безжально розніс Динамо за поразку у Лізі Європи

29 листопада 2024 11:33
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мілевський розкритикував Динамо — в хід пішла нецензурна лексика
Артем Мілевський відпочиває. Фото: https://www.instagram.com/timi1010/
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Київське "Динамо" вчергове програло у Лізі Європи, вже п'ятий матч підряд. Колишній гравець клубу Артем Мілевський не пошкодував слів, щоб висловити свої емоції з цього приводу. 

У Instagram Мілевського з'явилася сторіз з його післяматчевими коментарями, він жорстко пройшовся по команді, використовуючи нецензурну лексику. 

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"Ви за***ли вже! До себе повага є? Б***ь, тому вас ніхто і не знає на вулицях Києва", — написав він.

Мілевський про Динамо
Мілевський критикує "Динамо". Фото: скриншот instagram.com/timi1010 

Як грає "Динамо" у Лізі Європи

Київський клуб програв у п'ятому турі загального етапу Ліги Європи для чеської "Вікторії" з рахунком 1:2. Це була п'ята поразка у п'яти зіграних матчах нинішнього розіграшу турніру. 

Крім того, лише у матчі з "Вікторією" киянам вдалося нарешті відзначитися у чужих воротах. Вони не забивали суперникам протягом чотирьох матчів, а нині їхня різниця м'ячів становить 1:12, при цьому підопічні Шовковського продовжують посідати останнє місце у турнірі. 

Наступні суперники "Динамо" 

Киянам залишається зіграти три поєдинки у Лізі Європи. Наступним суперником "Динамо" буде іспанський "Реал Сосьєдад", з ним вони зустрінуться 12 грудня. 

Через дев'ять днів, 21 грудня "Динамо" зіграє на виїзді проти турецького "Галатасарая". А закінчить загальний етап турніру умовно домашнім поєдинком проти латвійського РФС. 

Нагадаємо, український журналіст розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за поведінку на інтерв'ю. 

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спорт футбол Артем Мілевський Динамо Ліга Європи

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