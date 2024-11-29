Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Милевский безжалостно разнес Динамо за поражение в Лиге Европы arrow

Милевский безжалостно разнес Динамо за поражение в Лиге Европы

29 ноября 2024 11:33
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Милевский раскритиковал Динамо — в ход пошла нецензурная лексика
Артём Милевский отдыхает. Фото: https://www.instagram.com/timi1010/
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Киевское "Динамо" в очередной раз проиграло в Лиге Европы, уже пятый матч подряд. Бывший игрок клуба Артем Милевский не пожалел слов, чтобы выразить свои эмоции на этот счет.

В Instagram Милевского появилась сториз с его послематчевыми комментариями, он жестко прошелся по команде, используя нецензурную лексику.

Читайте также:

"Вы за***ли уже! К себе уважение есть? Б***ь, поэтому вас никто и не знает на улицах Киева", — написал он. 

Как играет "Динамо" в Лиге Европы

Киевский клуб проиграл в пятом туре общего этапа Лиги Европы чешской "Виктории" со счетом 1:2. Это было пятое поражение в пяти сыгранных матчах нынешнего розыгрыша турнира.

Кроме того, только в матче с "Викторией" киевлянам удалось наконец-то отличиться в чужих воротах. Они не забивали соперникам в течение четырех матчей, а сейчас их разница мячей — 1:12, при этом подопечные Шовковского продолжают занимать последнее место в турнире.

null
Милевский критикует "Динамо". Фото: instagram.com/timi1010

Следующие соперники "Динамо"

Киевлянам остается сыграть три поединка в Лиге Европы. Следующим соперником "Динамо" будет испанский "Реал Сосьедад", с ним они встретятся 12 декабря.

Через девять дней, 21 декабря, "Динамо" сыграет на выезде против турецкого "Галатасарая". А закончит общий этап турнира условно домашним поединком против латвийского РФС.

Напомним, украинский журналист подверг критике главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за поведение на интервью.

Отец голкипера сборной Украины Анатолия Трубина прокомментировал скандал, связанный с нежеланием его сына пожимать руку россиянину.

Игрок сборной Украины Роман Яремчук может уйти из "Олимпиакоса" и сменить чемпионат.

Мадридский "Реал" разочарован Тибо Куртуа и планирует сделать основным голкипером украинца Андрея Лунина.

спорт футбол Артем Милевский Динамо Лига Европы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:34 В Беларуси нашли лагерь, где пытали украинских пленных

11:32 Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:30 Украина получила от Южной Кореи 100 миллионов долларов

11:27 В одесской Аркадии сгорел неработающий ночной клуб — фото

11:16 В Херсонской области прогремели взрывы

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

11:15 Газ для украинцев в декабре — какие цены установили поставщики

10:57 Петиция о "тысяче от Зеленского" набрала голоса — детали

10:53 Наводил ракеты на Николаев — СБУ задержала преподавателя

10:52 Помогал РФ — на Харьковщине осудили бригадира железной дороги

10:31 Украинцев не будут пускать за границу пешком — какие КПП закрыты

11:34 В Беларуси нашли лагерь, где пытали украинских пленных

11:32 Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:30 Украина получила от Южной Кореи 100 миллионов долларов

11:27 В одесской Аркадии сгорел неработающий ночной клуб — фото

11:16 В Херсонской области прогремели взрывы

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

11:15 Газ для украинцев в декабре — какие цены установили поставщики

10:57 Петиция о "тысяче от Зеленского" набрала голоса — детали

10:53 Наводил ракеты на Николаев — СБУ задержала преподавателя

10:52 Помогал РФ — на Харьковщине осудили бригадира железной дороги

10:31 Украинцев не будут пускать за границу пешком — какие КПП закрыты

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году