Милевский раскритиковал Динамо — в ход пошла нецензурная лексика

Артём Милевский отдыхает. Фото: https://www.instagram.com/timi1010/

Киевское "Динамо" в очередной раз проиграло в Лиге Европы, уже пятый матч подряд. Бывший игрок клуба Артем Милевский не пожалел слов, чтобы выразить свои эмоции на этот счет.

В Instagram Милевского появилась сториз с его послематчевыми комментариями, он жестко прошелся по команде, используя нецензурную лексику.

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"Вы за***ли уже! К себе уважение есть? Б***ь, поэтому вас никто и не знает на улицах Киева", — написал он.

Как играет "Динамо" в Лиге Европы

Киевский клуб проиграл в пятом туре общего этапа Лиги Европы чешской "Виктории" со счетом 1:2. Это было пятое поражение в пяти сыгранных матчах нынешнего розыгрыша турнира.

Кроме того, только в матче с "Викторией" киевлянам удалось наконец-то отличиться в чужих воротах. Они не забивали соперникам в течение четырех матчей, а сейчас их разница мячей — 1:12, при этом подопечные Шовковского продолжают занимать последнее место в турнире.

Милевский критикует "Динамо". Фото: instagram.com/timi1010

Следующие соперники "Динамо"

Киевлянам остается сыграть три поединка в Лиге Европы. Следующим соперником "Динамо" будет испанский "Реал Сосьедад", с ним они встретятся 12 декабря.

Через девять дней, 21 декабря, "Динамо" сыграет на выезде против турецкого "Галатасарая". А закончит общий этап турнира условно домашним поединком против латвийского РФС.

Напомним, украинский журналист подверг критике главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за поведение на интервью.

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