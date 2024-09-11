Мілевський охарактеризував дії Мудрика у збірній України

Мілевський назвав найкращого футболіста збірної України у матчі з Чехією
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський поділився думкою про найкращого гравця команди у матчі проти Чехії. Команда Сергія Реброва зазнала поразки, але забила два голи.
Мілевський погодився з відомим порталом при оцінці українських футболістів на своєму Telegram-каналі.
Збірна України програла два матчі поспіль у Лізі Націй. Якщо враховувати виступ команди на Євро-2024, слід констатувати, що підопічні Сергія Реброва не можуть перемогти у трьох поєдинках поспіль.
Багато експертів зазначили, що "синьо-жовті" продемонстрували у грі з Чехією переконливіший футбол, ніж у матчі з Албанією. Українці забили два голи й до фінального свистка намагалися уникнути поразки.
Кого Мілевський назвав найкращим гравцем
Голи у ворота збірної Чехії забили Владислав Ванат та Георгій Судаков. Проте Артем Мілевський вважає, що найбільш переконливо у матчі із чехами зіграв Михайло Мудрик. Вінгер "Челсі" мав гольовий момент, коли футболіст пробив у падінні через себе, але не влучив у ворота чужих воріт.
"Михайло Мудрик зіграв краще за інших у нашій збірній", — заявив Мілевський.
Колишній футболіст прикріпив до повідомлення скріншот аналітичного порталу WhoScored, який оцінив гру Мудрика у 7.2 бали.
Свій наступний матч збірна України зіграє проти Грузії 11 жовтня.
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