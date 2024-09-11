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Мілевський назвав найкращого футболіста збірної України у матчі з Чехією

11 вересня 2024 14:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Мілевський охарактеризував дії Мудрика у збірній України
Ілля Забарний у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський поділився думкою про найкращого гравця команди у матчі проти Чехії. Команда Сергія Реброва зазнала поразки, але забила два голи.

Мілевський погодився з відомим порталом при оцінці українських футболістів на своєму Telegram-каналі.

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Збірна України програла два матчі поспіль у Лізі Націй. Якщо враховувати виступ команди на Євро-2024, слід констатувати, що підопічні Сергія Реброва не можуть перемогти у трьох поєдинках поспіль.

Багато експертів зазначили, що "синьо-жовті" продемонстрували у грі з Чехією переконливіший футбол, ніж у матчі з Албанією. Українці забили два голи й до фінального свистка намагалися уникнути поразки.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик під час атаки збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого Мілевський назвав найкращим гравцем

Голи у ворота збірної Чехії забили Владислав Ванат та Георгій Судаков. Проте Артем Мілевський вважає, що найбільш переконливо у матчі із чехами зіграв Михайло Мудрик. Вінгер "Челсі" мав гольовий момент, коли футболіст пробив у падінні через себе, але не влучив у ворота чужих воріт.

"Михайло Мудрик зіграв краще за інших у нашій збірній", — заявив Мілевський.

Колишній футболіст прикріпив до повідомлення скріншот аналітичного порталу WhoScored, який оцінив гру Мудрика у 7.2 бали.

Свій наступний матч збірна України зіграє проти Грузії 11 жовтня.

Нагадаємо, вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами. 

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

Шевченко зізнався, чому на початку року переїхав жити з Лондона до Києва.

спорт футбол Збірна України з футболу Артем Мілевський Михайло Мудрик Ліга Націй

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