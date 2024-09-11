Милевский охарактеризовал действия Мудрика в сборной Украины

Илья Забарный в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о лучшем игроке команды в матче против Чехии. Команда Сергея Реброва потерпела поражение, но забила два гола.

Милевский согласился с известным порталом при оценке украинских футболистов на своем Telegram-канале.

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Многие эксперты отметили, что "сине-желтые" продемонстрировали в игре с Чехией более убедительный футбол, чем в матче с Албанией. Украинцы забили два гола и до финального свистка пытались избежать поражения.

Михаил Мудрик во время атаки сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого Милевский назвал лучшим игроком

Голы в ворота сборной Чехии забили Владислав Ванат и Георгий Судаков. Однако Артем Милевский считает, что наиболее убедительно в матче с чехами сыграл Михаил Мудрик. У вингера "Челси" был голевой момент, когда футболист пробил в падении через себя, но не попал в створ чужих ворот.

"Михаил Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной", — заявил Милевский.

Бывший футболист прикрепил к сообщению скриншот аналитического портала WhoScored, который оценил игру Мудрика в 7.2 балла.

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