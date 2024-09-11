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Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Чехией

11 сентября 2024 14:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Милевский охарактеризовал действия Мудрика в сборной Украины
Илья Забарный в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о лучшем игроке команды в матче против Чехии. Команда Сергея Реброва потерпела поражение, но забила два гола.

Милевский согласился с известным порталом при оценке украинских футболистов на своем Telegram-канале

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Сборная Украины проиграла два матча подряд в Лиге Наций. Если учитывать выступление команды на Евро-2024, то следует констатировать, что подопечные Сергея Реброва не могут победить в трех поединках подряд. 

Многие эксперты отметили, что "сине-желтые" продемонстрировали в игре с Чехией более убедительный футбол, чем в матче с Албанией. Украинцы забили два гола и до финального свистка пытались избежать поражения. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время атаки сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого Милевский назвал лучшим игроком 

Голы в ворота сборной Чехии забили Владислав Ванат и Георгий Судаков. Однако Артем Милевский считает, что наиболее убедительно в матче с чехами сыграл Михаил Мудрик. У вингера "Челси" был голевой момент, когда футболист пробил в падении через себя, но не попал в створ чужих ворот. 

"Михаил Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной", — заявил Милевский. 

Бывший футболист прикрепил к сообщению скриншот аналитического портала WhoScored, который оценил игру Мудрика в 7.2 балла. 

Свой следующий матч сборная Украины сыграет против Грузии 11 октября. 

Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

Болельщики сборной Украины бросали предметы в Ярмоленко и ругались с футболистами. 

Зинченко объяснил, почему проиграла сборная Украины и что будет с командой.

Тренер сборной Чехии Гашек объяснил, чем его удивила команда Реброва.

Шевченко признался, почему в начале года переехал жить из Лондона в Киев.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Милевский Михаил Мудрик Лига Наций

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