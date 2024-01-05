Мілевський назвав найнеприємнішого суперника за всю свою кар'єру

Мілевський на футбольному полі. Фото: УНІАН

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський назвав футболіста, який став для нього найважчим суперником. Цим гравцем виявився легендарний представник донецького "Шахтаря".

Артему Мілевському завжди було неприємно грати проти Дарійо Срни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

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Матчі "Динамо" із "Шахтарем" залишаються найпринциповішим протистоянням в українському футболі. У 2000-х та 2010-х роках поєдинки цих суперників були відзначені розпалом пристрастей як на трибунах, так і на полі. Футболісти обох команд неодноразово перевищували норми спортивного суперництва.

Срна спілкується із журналістами. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Мілевський проти Срни

Ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що йому було неприємно грати проти Дарійо Срни. Хорват був непоступливим суперником, який постійно тримав опонентів у тонусі. Мілевський розповів, що Срна міг навіть плюнути із суперника.

"Ми з Дарійо Срна на полі просто ненавиділи один одного. Так сварилися! Ідемо в стик, він падає. Я підлітаю: "Чого ти валяєшся?" Він відповідає матом, я роблю те саме. Закінчується гра, ми обіймаємося. ресторан, поспілкуватися. Просто протистояння "Динамо" та Шахтаря — це дербі, це щось знакове", — заявив Артем Мілевський.

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