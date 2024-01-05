Милевский назвал самого неприятного соперника за всю свою карьеру

Милевский на футбольном поле. Фото: УНИАН

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский назвал футболиста, который стал для него самым принципиальным соперником. Этим игроком оказался легендарный представитель донецкого "Шахтера".

Артему Милевскому всегда было неприятно играть против Дарио Срны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

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Матчи "Динамо" с "Шахтером" остаются самым принципиальным противостоянием в украинском футболе. В 2000-х и 2010-х годах поединки этих соперников были отмечены накалом страстей как на трибунах, так и на поле. Футболисты обеих команд неоднократно превышали нормы спортивного соперничества.

Срна общается с журналистами. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Милевский против Срны

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский признался, что ему было неприятно играть против Дарио Срны. Хорват был неуступчивым соперником, который постоянно держал оппонентов в тонусе. Милевский рассказал, что Срна мог даже плюнуть с соперника.

"Мы с Дарио Срна на поле просто ненавидели друг друга. Так ругались! Идем в стык, он падает. Я подлетаю: "Чего ты валяешься?" Он отвечает матом, я делаю то же самое. Заканчивается игра, мы обнимаемся. Могли сходить в ресторан, пообщаться. Просто противостояние "Динамо" и Шахтера — это дерби, это что-то знаковое", — заявил Артем Милевский.

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