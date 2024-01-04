Милевский назвал сумму премиальных за победу Динамо над Шахтером

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Противостояние "Динамо" и "Шахтера" в Украинской премьер-лиге всегда было самым принципиальным. Поэтому призовые за победу были внушительными.

О сумме призовых за победу над "горняками" рассказала бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский в эфире своего канала в Twitch.

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По словам Милевского, в период его выступлений в "Динамо" с 2002 по 2013 гг. Игроки получали за победу над "Шахтером" премиальные в размере 20 тысяч евро.

"За "Шахтер" всегда было по 20 тысяч вне зависимости от того, Кубок или чемпионат", — сказал Милевский.

Отметим, что Милевский провел за "Динамо" 274 официальных матча, в которых забил 86 голов, сделал 53 ассиста. Также Артем играл в "Газиантепспоре", "Кишварде", "Конкордии", "Тосно", "Хайдуке", "Динамо-Брест" и "Минае".

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" играли в первом круге УПЛ и "горняки" победили в этом матче со счетом 1:0. После игры ушел в отставку главный тренер киевлян Мирча Луческу. Румынского специалиста заменил легендарный вратарь клуба Александр Шовковский.

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