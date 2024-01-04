Динамо ищет новый клуб для одного из своих игроков

Лонвейк в составе киевского "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Руководство киевского "Динамо" приняло решение продать одного из футболистов команды. Речь идет об игроке, который не получает стабильного игрового времени.

Джастин Лонвейк сменит клуб уже в ближайшее время, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на anderlecht-online.be.

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Джастин Лонвейк перешел в "Динамо" в сентябре 2022 года, но 24-летний полузащитник так и не сумел стать футболистом основы киевской команды. Мирча Луческу, а теперь и Александр Шовковский не видят в нидерландце игрока, который мог бы улучшить игру "Динамо".

Лонвейк во время атаки. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Окончательный уход Лонвейка

В прошлом году Джастин Лонвейк выступал на правах аренды в бельгийском "Андерлехте", однако не сумел закрепиться в этой команде. Контракт футболиста с "Динамо" истекает летом 2024 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро. "Бело-синие" хотят продать игрока уже сейчас, чтобы получить за него компенсацию.

Лонвейк не поедет на зимний сбор ни с "Динамо", ни с "Андерлехтом". В его услугах заинтересован "Брондбю". Клуб из Дании хочет подписать футболиста, который ранее уже играл в этой стране за "Викинг".

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