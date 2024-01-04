Динамо ищет новый клуб для одного из своих игроков
Руководство киевского "Динамо" приняло решение продать одного из футболистов команды. Речь идет об игроке, который не получает стабильного игрового времени.
Джастин Лонвейк сменит клуб уже в ближайшее время, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на anderlecht-online.be.
Джастин Лонвейк перешел в "Динамо" в сентябре 2022 года, но 24-летний полузащитник так и не сумел стать футболистом основы киевской команды. Мирча Луческу, а теперь и Александр Шовковский не видят в нидерландце игрока, который мог бы улучшить игру "Динамо".
Окончательный уход Лонвейка
В прошлом году Джастин Лонвейк выступал на правах аренды в бельгийском "Андерлехте", однако не сумел закрепиться в этой команде. Контракт футболиста с "Динамо" истекает летом 2024 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро. "Бело-синие" хотят продать игрока уже сейчас, чтобы получить за него компенсацию.
Лонвейк не поедет на зимний сбор ни с "Динамо", ни с "Андерлехтом". В его услугах заинтересован "Брондбю". Клуб из Дании хочет подписать футболиста, который ранее уже играл в этой стране за "Викинг".
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