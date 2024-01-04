Динамо шукає новий клуб для одного зі своїх гравців

Лонвейк у складі київського "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення продати одного з футболістів команди. Йдеться про гравця, який не отримує стабільного ігрового часу.

Джастін Лонвейк змінить клуб вже найближчим часом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на anderlecht-online.be.

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Джастін Лонвейк перейшов до "Динамо" у вересні 2022 року, але 24-річний півзахисник так і не зумів стати футболістом основи київської команди. Мірча Луческу, а тепер і Олександр Шовковський не бачать у нідерландці гравця, який міг би покращити гру "Динамо".

Лонвейк під час атаки. Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Остаточний відхід Лонвейка

Минулого року Джастін Лонвейк виступав на правах оренди у бельгійському "Андерлехті", проте не зумів закріпитись у цій команді. Контракт футболіста з "Динамо" спливає влітку 2024 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає 800 тисяч євро. "Біло-сині" хочуть продати гравця вже зараз, щоб отримати компенсацію за нього.

Лонвейк не поїде на зимовий збір ні з "Динамо", ні з "Андерлехтом". У його послугах зацікавлений "Брондбю". Клуб із Данії хоче підписати футболіста, який раніше вже грав у цій країні за "Вікінг".

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