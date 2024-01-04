Мілевський назвав суму преміальних за перемогу Динамо над Шахтарем

Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Протистояння "Динамо" та "Шахтаря" в Українській прем'єр-лізі завжди було найпринциповішим. Тому призові за перемогу були значними.

Про суму призових за перемогу над "гірниками" розповіла колишня зірка "Динамо" Артем Мілевський в ефірі свого каналу у Twitch.

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За словами Мілевського, у період його виступів у "Динамо" з 2002 по 2013 роки. Гравці отримували за перемогу над "Шахтарем" преміальні у розмірі 20 тисяч євро.

"За "Шахтар" завжди було по 20 тисяч незалежно від того, Кубок чи чемпіонат", — сказав Мілевський.

Зазначимо, що Мілевський провів за "Динамо" 274 офіційні матчі, в яких забив 86 голів, зробив 53 асисти. Також Артем грав у "Газіантепспорі", "Кішварді", "Конкордії", "Тосно", "Хайдуку", "Динамо-Брест" та "Мінаї".

У поточному сезоні "Динамо" та "Шахтар" грали у першому колі УПЛ й "гірники" перемогли у цьому матчі з рахунком 1:0. Після гри пішов у відставку головний тренер киян Мірча Луческу. Румунського фахівця замінив легендарний воротар клубу Олександр Шовковський.

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