Артем Мілевський оцінив гру Динамо і назвав причини невдач

Гравці київського "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У чемпіонаті України з футболу скоро відновляться поєдинки після міжнародної паузи. Команди продовжать боротьбу за найвищі місця.

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський оцінив результати столичного клубу та розповів, чого не вистачає нинішньому поколінню футболістів, пише Sport.ua.

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Гравці київського "Динамо" під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Що розповів Мілевський

"Мені важко сказати, що саме не вистачає тим футболістам, які грають у складі "Динамо", — зазначив Мілевський.

На його думку, можливо, молоді гравці не слухають порад старших та досвідчених.

"У клубі є хлопці з мого покоління – Ярмола, Шовковський, Гусєв. Я впевнений, що вони спілкуються з гравцями, підказують, чого не вистачає молодим футболістам. Мабуть, до когось не доходять ці слова. Якщо й цього року "Динамо" не стане чемпіоном, то я не знаю..." – сказав колишній гравець киян.

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