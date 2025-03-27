Артем Милевский оценил игру Динамо и назвал причины неудач

Игроки киевского "Динамо" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпионате Украины по футболу скоро возобновятся поединки после международной паузы. Команды продолжат борьбу за самые высокие места.

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский оценил результаты столичного клуба и рассказал, чего не хватает нынешнему поколению футболистов, пишет Sport.ua.

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У него есть версия того, что происходит в команде. Она связана с уважением.

Игроки киевского "Динамо" во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Что рассказал Милевский

"Мне трудно сказать, чего именно не хватает тем футболистам, которые играют в составе "Динамо", — отметил Милевский.

По его мнению, возможно, молодые игроки не слушают советов старших и опытных.

"В клубе есть ребята из моего поколения — Ярмола, Шовковский, Гусев. Я уверен, что они общаются с игроками, подсказывают, чего не хватает молодым футболистам. Видимо, до кого-то не доходят эти слова. Если и в этом году "Динамо" не станет чемпионом, то я не знаю... " — сказал бывший игрок киевлян.

Напомним, Россия может вернуться в мировой футбол, такой вариант уже серьезно рассматривается.

Киевское "Динамо" может уволить Александра Шовковского с поста главного тренера, если он не выполнит одно условие.

Украинский голкипер Андрей Лунин может стать игроком известного клуба из АПЛ, но есть проблема.

Известный украинский тренер готов стать тренером сборной Украины, если из команды уйдет Сергей Ребров.