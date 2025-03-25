Чемпионат Украины по футболу резко меняет формат — что известно

Игроки украинских клубов во время матча. Фото: ПФЛ

В чемпионате Украины по футболу ожидаются серьезные изменения. Они должны вступить в силу уже со следующего сезона.

В Первой лиге планируют радикально изменить формат турнира, сообщает пресс-служба ПФЛ, ссылаясь на президента организации Александра Каденко.

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Решение еще должны утвердить клубы, которые входят в лигу. Каденко надеется, что все поддержат этот формат.

Изменения в формате

Сейчас в Первой лиге есть 18 команд, которые по итогам первой части сезона делятся на две группы — Чемпионскую и Выбывание.

"Прошлая конференция приняла решение, что с сезона-2025/26 переходим к классическому формату: в Первой лиге будет 16 команд, два круга. Но окончательное решение клубы Первой лиги примут на ближайшей Конференции. Надеемся, что все поддержат этот формат", — сказал Каденко.

Пока неизвестно, сколько команд при новом формате будут выходить в УПЛ, а сколько будут вылетать.

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