Чемпионат Украины по футболу резко меняет формат — что известно

Большая перестройка — чемпионат Украины по футболу меняет формат
В чемпионате Украины по футболу ожидаются серьезные изменения. Они должны вступить в силу уже со следующего сезона.
В Первой лиге планируют радикально изменить формат турнира, сообщает пресс-служба ПФЛ, ссылаясь на президента организации Александра Каденко.
Решение еще должны утвердить клубы, которые входят в лигу. Каденко надеется, что все поддержат этот формат.
Изменения в формате
Сейчас в Первой лиге есть 18 команд, которые по итогам первой части сезона делятся на две группы — Чемпионскую и Выбывание.
"Прошлая конференция приняла решение, что с сезона-2025/26 переходим к классическому формату: в Первой лиге будет 16 команд, два круга. Но окончательное решение клубы Первой лиги примут на ближайшей Конференции. Надеемся, что все поддержат этот формат", — сказал Каденко.
Пока неизвестно, сколько команд при новом формате будут выходить в УПЛ, а сколько будут вылетать.
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