Чемпіонат України з футболу різко змінює формат — що відомо

Гравці українських клубів під час матчу. Фото: ПФЛ

У чемпіонаті України з футболу очікуються серйозні зміни. Вони мають набрати чинності вже з наступного сезону.

У Першій лізі планують радикально змінити формат турніру, повідомляє пресслужба ПФЛ, посилаючись на президента організації Олександра Каденка.

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Рішення ще мають затвердити клуби, які входять до ліги. Каденко сподівається, що всі підтримають цей формат.

Зміни у форматі

Наразі у Першій лізі є 18 команд, які за підсумками першої частини сезону діляться на дві групи — Чемпіонську та Вибування.

"Минула конференція ухвалила рішення, що з сезону-2025/26 переходимо до класичного формату: у Першій лізі буде 16 команд, два кола. Але остаточне рішення клуби Першої ліги приймуть на найближчій Конференції. Сподіваємося, що всі підтримають цей формат", – сказав Каденко.

Поки що невідомо, скільки команд за нового формату виходитимуть до УПЛ, а скільки вилітатимуть.

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