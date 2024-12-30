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Мілевський повідомив про смерть близької людини

30 грудня 2025 13:36
Олексій Паламарчук - Редактор
Померла близька подруга Мілевського та донька ексвіцепрезидента Динамо
Артем Мілевський та Ірина Ашкеназі. Фото: скриншот instagram.com/timi1010
Олексій Паламарчук - Редактор

У 38 років раптово пішла з життя донька колишнього віцепрезидента київського "Динамо" Ірина Ашкеназі. Це стало шоком для її близьких.

Про смерть подруги повідомив у себе в Instagram колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський, пише портал Новини.LIVE.

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Відомо, що Ірина Ашкеназі раптово померла 27 грудня. З нею попрощалися 29 грудня на Берковецькому цвинтарі.

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Артем Мілевський та Ірина Ашкеназі. Фото: скриншот Instagram

Що відомо про Ірину Ашкеназі

Вона була близькою подругою Артема Мілевського. ЗМІ писали, що Ірина відвідувала Артема у лікарні, коли він був у тяжкому стані через проблеми з алкоголем.

Її батько, Леонід Ашкеназі довгий час працював у київському "Динамо", але пішов з посади у січні 2022 року. 

Нагадаємо, гонорар українця Олександра Усика за бій проти британця Тайсона Ф'юрі не виправдав очікувань. 

Колишній голкіпер "Динамо" та збірної України може відновити кар'єру в УПЛ, ним цікавиться один із клубів. 

Спортивний лікар спростував чергову версію про те, як мельдоній потрапив до організму Михайла Мудрика.

Відомий футболіст збірної України може змінити клуб вже цієї зими.

трагедія смерть спорт Артем Мілевський Леонід Ашкеназі

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