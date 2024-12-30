Померла близька подруга Мілевського та донька ексвіцепрезидента Динамо

Мілевський повідомив про смерть близької людини
У 38 років раптово пішла з життя донька колишнього віцепрезидента київського "Динамо" Ірина Ашкеназі. Це стало шоком для її близьких.
Про смерть подруги повідомив у себе в Instagram колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський, пише портал Новини.LIVE.
Відомо, що Ірина Ашкеназі раптово померла 27 грудня. З нею попрощалися 29 грудня на Берковецькому цвинтарі.
Що відомо про Ірину Ашкеназі
Вона була близькою подругою Артема Мілевського. ЗМІ писали, що Ірина відвідувала Артема у лікарні, коли він був у тяжкому стані через проблеми з алкоголем.
Її батько, Леонід Ашкеназі довгий час працював у київському "Динамо", але пішов з посади у січні 2022 року.
Нагадаємо, гонорар українця Олександра Усика за бій проти британця Тайсона Ф'юрі не виправдав очікувань.
Колишній голкіпер "Динамо" та збірної України може відновити кар'єру в УПЛ, ним цікавиться один із клубів.
Спортивний лікар спростував чергову версію про те, як мельдоній потрапив до організму Михайла Мудрика.
Відомий футболіст збірної України може змінити клуб вже цієї зими.
Читайте Новини.LIVE!