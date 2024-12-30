Померла близька подруга Мілевського та донька ексвіцепрезидента Динамо

Артем Мілевський та Ірина Ашкеназі. Фото: скриншот instagram.com/timi1010

У 38 років раптово пішла з життя донька колишнього віцепрезидента київського "Динамо" Ірина Ашкеназі. Це стало шоком для її близьких.

Про смерть подруги повідомив у себе в Instagram колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський, пише портал Новини.LIVE.

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Артем Мілевський та Ірина Ашкеназі. Фото: скриншот Instagram

Що відомо про Ірину Ашкеназі

Вона була близькою подругою Артема Мілевського. ЗМІ писали, що Ірина відвідувала Артема у лікарні, коли він був у тяжкому стані через проблеми з алкоголем.

Її батько, Леонід Ашкеназі довгий час працював у київському "Динамо", але пішов з посади у січні 2022 року.

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