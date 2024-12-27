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Помер український футболіст, який грав за низку клубів УПЛ

27 грудня 2024 11:50
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Помер колишній гравець відомих клубів УПЛ
Руслан Соляник під час футбольного матчу. Фото: УНІАН
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У четвер, 26 грудня, помер відомий футболіст, який встиг пограти за низку українських клубів. Серед них кілька відомих представників УПЛ.

Колишній гравець "Ворскли" Руслан Соляник пішов з життя у віці 40 років, повідомляє телеграм-канал вболівальників полтавського клубу. 

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За "Ворсклу" він свого часу провів 19 матчів. Про причини та обставини смерті футболіста не повідомляється.

Руслан Соляник та його кар'єра

Окрім "Ворскли", Руслан Соляник встиг пограти за "Іллічівець", "Чорноморець", СК "Полтава", "Таврію", "Інгулець", "Миколаїв" та "Титан".

Крім того, він їздив грати за кордон, де провів певний час у казахстанському "Жетису".

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зробив спільне фото з новонародженим онуком.

У Росії хочуть зіграти товариські матчі з європейськими командами. 

Тібо Куртуа може залишити мадридський "Реал", вже відомі його потенційні заміни. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:29 Елітне житло у Дубаї — НАБУ взялося за одеського експрокурора

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