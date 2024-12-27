Помер колишній гравець відомих клубів УПЛ

Руслан Соляник під час футбольного матчу. Фото: УНІАН

У четвер, 26 грудня, помер відомий футболіст, який встиг пограти за низку українських клубів. Серед них кілька відомих представників УПЛ.

Колишній гравець "Ворскли" Руслан Соляник пішов з життя у віці 40 років, повідомляє телеграм-канал вболівальників полтавського клубу.

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За "Ворсклу" він свого часу провів 19 матчів. Про причини та обставини смерті футболіста не повідомляється.

Руслан Соляник та його кар'єра

Окрім "Ворскли", Руслан Соляник встиг пограти за "Іллічівець", "Чорноморець", СК "Полтава", "Таврію", "Інгулець", "Миколаїв" та "Титан".

Крім того, він їздив грати за кордон, де провів певний час у казахстанському "Жетису".

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