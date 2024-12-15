Пішов з життя легендарний гравець та тренер донецького Шахтаря

Колишній гравець та тренер донецького "Шахтаря" Олексій Дрозденко. Фото: ФК "Шахтар"

Сьогодні, 15 грудня, пішов із життя один із легендарних гравців та тренерів донецького "Шахтаря". У клубі підкреслили, що він назавжди вписав своє ім'я в історію донецького футболу.

Його ім'я Олексій Дрозденко, йому було 83 роки, пише пресслужба "Шахтаря". Дрозденко — вихованець донбаського футболу, де і розпочинав свій спортивний шлях.

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Що відомо про Олексія Дрозденка

Він починав у містечку Чистякове, грав за дубль "Шахтаря". У 1962 році дебютував в основі "гірників".

Дрозденко виступав за "Шахтар" на позиції захисника протягом 11 сезонів, усього провів за клуб 165 матчів. Тричі потрапляв до списку 33 найкращих гравців УРСР. Був капітаном "Шахтаря".

Під час тренерської кар'єри працював у штабі "гірників" (1979–1983, 1989–1994, 1997–1999, 1999–2002), був виконувачем обовʼязків головного тренера "Шахтаря" (жовтень – листопад 1999).

Також працював у Дитячо-юнацькій школі та Академії "гірників".

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