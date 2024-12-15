Ушел из жизни легендарный игрок и тренер донецкого Шахтера

Бывший игрок и тренер донецкого "Шахтера" Алексей Дрозденко. Фото: ФК "Шахтер"

Сегодня, 15 декабря, ушел из жизни один из легендарных игроков и тренеров донецкого "Шахтера". В клубе подчеркнули, что он навсегда вписал свое имя в историю донецкого футбола.

Его имя Алексей Дрозденко, ему было 83 года, пишет пресс-служба "Шахтера". Дрозденко — воспитанник донбасского футбола, где и начинал свой спортивный путь.

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Он начинал в городке Чистяково, играл за дубль "Шахтера". В 1962 году дебютировал в основе "горняков".

Дрозденко выступал за "Шахтер" на позиции защитника в течение 11 сезонов, всего провел за клуб 165 матчей. Трижды попадал в список 33 лучших игроков УССР. Был капитаном "Шахтера".

Во время тренерской карьеры работал в штабе "горняков" (1979-1983, 1989-1994, 1997-1999, 1999-2002), был исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" (октябрь-ноябрь 1999).

Также работал в Детско-юношеской школе и Академии "горняков".

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