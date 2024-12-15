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Умер легендарный игрок и тренер Шахтера

15 декабря 2024 17:44
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ушел из жизни легендарный игрок и тренер донецкого Шахтера
Бывший игрок и тренер донецкого "Шахтера" Алексей Дрозденко. Фото: ФК "Шахтер"
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сегодня, 15 декабря, ушел из жизни один из легендарных игроков и тренеров донецкого "Шахтера". В клубе подчеркнули, что он навсегда вписал свое имя в историю донецкого футбола.

Его имя Алексей Дрозденко, ему было 83 года, пишет пресс-служба "Шахтера". Дрозденко — воспитанник донбасского футбола, где и начинал свой спортивный путь.

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Что известно об Алексее Дрозденко

Он начинал в городке Чистяково, играл за дубль "Шахтера". В 1962 году дебютировал в основе "горняков".

Дрозденко выступал за "Шахтер" на позиции защитника в течение 11 сезонов, всего провел за клуб 165 матчей. Трижды попадал в список 33 лучших игроков УССР. Был капитаном "Шахтера".

Во время тренерской карьеры работал в штабе "горняков" (1979-1983, 1989-1994, 1997-1999, 1999-2002), был исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" (октябрь-ноябрь 1999).

Также работал в Детско-юношеской школе и Академии "горняков".

Напомним, на игрока сборной Украины Александра Зинченко давили, чтобы он получил гражданство РФ.

Игрок киевского "Динамо", выступавшего за бразильский клуб, не хочет возвращаться в Украину.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета плохо отреагировал на поступок украинца Александра Зинченко.

Сотрудники ТЦК задержали бывшего полузащитника "Динамо" и сборной Украины.

смерть спорт футбол ФК Шахтер УПЛ

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