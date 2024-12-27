Умер бывший игрок известных клубов УПЛ

Руслан Соляник во время футбольного матча. Фото: УНИАН

В четверг, 26 декабря, умер известный футболист, успевший поиграть за ряд украинских клубов. В их числе несколько известных представителей УПЛ.

Бывший игрок "Ворсклы" Руслан Соляник ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщает телеграм-канал болельщиков полтавского клуба.

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За "Ворсклу" он в свое время провел 19 матчей. О причинах и обстоятельствах смерти футболиста не сообщается.

Руслан Соляник и его карьера

Кроме "Ворсклы", Руслан Соляник успел поиграть за "Ильичевец", "Черноморец", СК "Полтава", "Таврию", "Ингулец", "Николаев" и "Титан".

Кроме того, он ездил играть за границу, где провел некоторое время в казахстанском "Жетису".

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