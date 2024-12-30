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Милевский сообщил о смерти близкого человека

30 декабря 2024 13:36
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Умерла близкая подруга Милевского и дочь бывшего вице-президента Динамо
Артtм Милевский и Ирина Ашкенази. Фото: скриншот instagram.com/timi1010
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В 38 лет внезапно ушла из жизни дочь бывшего вице-президента киевского "Динамо" Ирина Ашкенази. Это стало шоком для ее близких. 

О смерти подруги сообщил у себя в Instagram бывший игрок "Динамо" Артем Милевский, пишет портал Новини.LIVE.

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Известно, что Ирина Ашкенази внезапно скончалась 27 декабря. С ней простились 29 декабря на Берковецком кладбище.

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Артём Милевский и Ирина Ашкенази. Фото: скриншот Instagram

Что известно об Ирине Ашкеназе

Она была близкой подругой Артема Милевского. СМИ писали, что Ирина посещала Артема в больнице, когда он был в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем.

Ее отец, Леонид Ашкенази долгое время работал в киевском "Динамо", но ушел с поста в январе 2022 года.

Напомним, гонорар украинца Александра Усика за бой против британца Тайсона Фьюри не оправдал ожиданий.

Бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины может возобновить карьеру в УПЛ, им интересуется один из клубов.

Спортивный врач опроверг очередную версию о том, как мельдоний попал в организм Михаила Мудрика.

Известный футболист сборной Украины может сменить клуб уже этой зимой.

трагедия смерть спорт Артем Милевский Леонид Ашкенази

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