Умерла близкая подруга Милевского и дочь бывшего вице-президента Динамо

Артtм Милевский и Ирина Ашкенази. Фото: скриншот instagram.com/timi1010

В 38 лет внезапно ушла из жизни дочь бывшего вице-президента киевского "Динамо" Ирина Ашкенази. Это стало шоком для ее близких.

О смерти подруги сообщил у себя в Instagram бывший игрок "Динамо" Артем Милевский, пишет портал Новини.LIVE.

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Артём Милевский и Ирина Ашкенази. Фото: скриншот Instagram

Что известно об Ирине Ашкеназе

Она была близкой подругой Артема Милевского. СМИ писали, что Ирина посещала Артема в больнице, когда он был в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем.

Ее отец, Леонид Ашкенази долгое время работал в киевском "Динамо", но ушел с поста в январе 2022 года.

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