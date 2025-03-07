Мілевський розповів про кумедну ситуацію, в яку потрапив у Туреччині

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський залишається у центрі уваги ЗМІ. Інколи він ділиться історіями зі своєї кар'єри.

Мілевський розповів історію, яка сталася з ним під час короткочасного періоду перебування в Туреччині, де він грав за місцевий "Газіантепспор", повідомляє "Спорт Експрес Україна".

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Це сталося після одного з матчів. Тоді Мілевський відзначився результативною передачею.

Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Мілевський та пиво

Артем Мілевський розповів, що історія почалася після переможного виїзного матчу команди, коли він відзначився гольовою передачею.

"Дорога далека — годин сім, а спекотно — капець. Зупинилися на заправці. Усі турки пішли до холодильника з водою, а я до іншого — де пиво стояло. Щоб не нахабніти, взяв три баночки Heineken. Сів в автобус, а на мене всі обернулися і якось дивно подивилися", — розповів він.

За словами українця, після цього до нього звернувся литовський воротар Карчемарскас, який сказав, що пиво не можна, "тут так не прийнято, турки тебе здадуть".

Мілевський здивувався, адже "не горілку або віскі взяв".

"Після прибуття мене викликало керівництво клубу: "Що ти там влаштував в автобусі?" Коротше, здали міні. Після цього з турками я особливо не дружив. Вони постійно здають. Це не моя країна", — резюмував він.

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