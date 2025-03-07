Милевский рассказал о забавной ситуации, в которую попал в Турции

Бывший игрок "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский остается в центре внимания СМИ. Иногда он делится историями из своей карьеры.

Милевский рассказал историю, которая произошла с ним во время кратковременного периода пребывания в Турции, где он играл за местный "Газиантепспор", сообщает "Спорт Экспресс Украина".

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Это произошло после одного из матчей. Тогда Милевский отметился результативной передачей.

Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Милевский и пиво

Артем Милевский рассказал, что история началась после победного выездного матча команды, когда он отметился голевой передачей.

"Дорога дальняя — часов семь, а жарко капец. Остановились на заправке. Все турки пошли к холодильнику с водой, а я к другому — где пиво стояло. Чтобы не наглеть, взял три баночки Heineken. Сел в автобус, а на меня все обернулись и как-то странно посмотрели", — рассказал он.

По словам украинца, после этого к нему обратился литовский вратарь Карчемарскас, который сказал, что пиво нельзя, "здесь так не принято, турки тебя сдадут".

Милевский удивился, ведь "не водку или виски взял".

"По прибытии меня вызвало руководство клуба: "Что ты там устроил в автобусе?" Короче, сдали меня. После этого с турками я особо не дружил. Они постоянно сдают. Это не моя страна", — резюмировал он.

Напомним, киевское "Динамо" должно усилить определенные позиции, чтобы удачно конкурировать на европейской арене.

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