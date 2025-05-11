Мілевський накричав на гравців IGNIS після тайму з ULTIMATE у товариському матчі

Мілевський жорстко "розніс" партнерів по команді — відео
Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський досі може вважати себе професійним футболістом. Критикує він своїх одноклубників з IGNIS так голосно як профі.
Відео зі спічем Мілевського опублікували в Instagram IGNIS.
Зазначимо, що IGNIS є командою з медіа-футболу, де більшість гравців раніше не грали у футбол на професійному рівні.
Мілевський лютує в роздягальні
Товариський матч між командами IGNIS і ФК "ULTIMATE" завершився перемогою IGNIS у післяматчевій серії булітів із рахунком 4:2. Основний час гри закінчився нульовою нічиєю.
Матч дозволив протестувати тактичні напрацювання перед офіційними турнірами. Команда Мілевського продовжує підготовку до турніру UA Steel.
Після першого тайму Мілевський в роздягальні підвищив голос на одноклубників і через це вони всі мовчали. Після Артема слово взяв Михайло Кополовець, який був більш спокійний.
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