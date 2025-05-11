Милевский накричал на игроков IGNIS после тайма с ULTIMATE в товарищеском матче

Михаил Кополовец и Артем Милевский. Фото: IGNIS

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский до сих пор может считать себя профессиональным футболистом. Критикует он своих одноклубников из IGNIS так громко как профессионал.

Видео со спичем Милевского опубликовали в Instagram IGNIS.

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Отметим, что IGNIS является командой по медиа-футболу, где большинство игроков ранее не играли в футбол на профессиональном уровне.

Милевский свирепствует в раздевалке

Товарищеский матч между командами IGNIS и ФК "ULTIMATE" завершился победой IGNIS в послематчевой серии буллитов со счетом 4:2. Основное время игры закончилось нулевой ничьей.

Матч позволил протестировать тактические наработки перед официальными турнирами. Команда Милевского продолжает подготовку к турниру UA Steel.

После первого тайма Милевский в раздевалке повысил голос на одноклубников и из-за этого они все молчали. После Артема слово взял Михаил Кополовец, который был более спокойный.

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