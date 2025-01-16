Міністр спорту РФ прибрав літеру Z з назви свого каналу — що відомо

Міністр спорту Росії Михайло Дєгтярьов. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації, схоже, по тихому продовжують позбавлятися символу повномасштабного вторгнення в Україну. Це роблять, у тому числі високопосадовці.

Міністр спорту та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов прибрав літеру Z із назви свого Telegram-каналу, повідомляють російські ЗМІ.

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Раніше його канал називався "Пулемет Дегтярева Z", тепер замість цієї літери є прапор РФ.

Канал міністра спорту РФ. Фото: скриншот

Санкції проти російського спорту

У жовтні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет відсторонив ОКР після включення до його складу олімпійських рад так званих "ДНР", "ЛНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Раніше, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, міжнародні спортивні федерації відсторонили російських та білоруських атлетів від змагань.

Деякі з них потім змінили своє рішення, але більшість продовжує бойкот РФ та Білорусі. Російські спортсмени виступали на Олімпіаді 2024 року як "нейтральні атлети" без прапора та гімну.

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