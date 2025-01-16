Министр спорта РФ убрал букву Z из названия своего канала — что известно

Министр спорта РФ внезапно восстал против буквы Z
В Российской Федерации, похоже, по тихому продолжают избавляться от символа полномасштабного вторжения в Украину. Это делают, в том числе высокопоставленные чиновники.
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев убрал букву Z из названия своего Telegram-канала, сообщают российские СМИ.
Ранее его канал назывался "Пулемет Дегтярева Z", теперь вместо этой буквы есть флаг РФ.
Санкции против российского спорта
В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил ОКР после включения в его состав олимпийских советов так называемых "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.
Ранее, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, международные спортивные федерации отстранили российских и белорусских атлетов от соревнований.
Некоторые из них потом изменили свое решение, но большинство продолжает бойкот РФ и Беларуси. Российские спортсмены выступали на Олимпиаде 2024 года как "нейтральные атлеты" без флага и гимна.
Напомним, игрок сборной Украины сделал предположение, как допинг попал в организм Михаила Мудрика.
"Арсенал" может продать украинца Александра Зинченко в Турцию.
Бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий побывал на фронте.
Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может переехать в Англию.
Читайте Новини.LIVE!