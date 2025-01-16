Министр спорта РФ убрал букву Z из названия своего канала — что известно

Министр спорта России Михаил Дегтярев. Фото: росСМИ

В Российской Федерации, похоже, по тихому продолжают избавляться от символа полномасштабного вторжения в Украину. Это делают, в том числе высокопоставленные чиновники.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев убрал букву Z из названия своего Telegram-канала, сообщают российские СМИ.

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Ранее его канал назывался "Пулемет Дегтярева Z", теперь вместо этой буквы есть флаг РФ.

Канал министра спорта РФ. Фото: скриншот

Санкции против российского спорта

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил ОКР после включения в его состав олимпийских советов так называемых "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, международные спортивные федерации отстранили российских и белорусских атлетов от соревнований.

Некоторые из них потом изменили свое решение, но большинство продолжает бойкот РФ и Беларуси. Российские спортсмены выступали на Олимпиаде 2024 года как "нейтральные атлеты" без флага и гимна.

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