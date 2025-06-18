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Мінспорту України втрутилося в скандал із Селезньовим

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 16:01
Скандал із Селезньовим — у Мінспорту здивували вердиктом
Євген Селезньов під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube
Ключові моменти Що відомо про позицію міністерства

Міністерство молоді та спорту України виступило з офіційною заявою з приводу мовного скандалу, що розгорівся навколо колишнього форварда збірної Євгена Селезньова.

Відомство закликало не піддаватися на провокації та наголосило, що українська мова — це основа національної ідентичності, повідомляє Facebook-акаунт Мінспорту.

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У заяві йдеться, що саме зараз, в умовах війни, ворог намагається маніпулювати питаннями мови та віри, щоб посіяти розкол в українському суспільстві.

Евгений Селезнев
Євген Селезньов відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Що відомо про позицію міністерства

Чиновники звернули увагу на те, що Селезньов усвідомлено перейшов на українську мову й активно її використовує як у побуті, так і в медіапросторі. Це підтверджується численними відео з його участю, а також підтримкою від українських військових у соцмережах.

У Міністерстві також уточнили, що інформація про виключення підлітка RENPRO з команди була неправдивою — клуб Odesa Football Media Team повідомив, що рішення про відхід ухвалила сім'я гравця. Керівництво команди заявило про неприпустимість штучного нагнітання конфлікту на мовному ґрунті, і ця позиція отримала повну підтримку з боку міністерства.

Заявление Минспорта
Заява Мінспорту України. Фото: скріншот Facebook

У фіналі звернення Міністерство спорту нагадало: сила України полягає в єдності нації. Люди можуть відрізнятися за походженням та віросповіданням, але їх об'єднують ключові цінності: соборність, гідність, свобода і воля.

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спорт футбол мовний скандал Мінспорту Євген Селезньов
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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