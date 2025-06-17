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Головна Спорт Селезньов вперше прокоментував мовний скандал з юним блогером

Селезньов вперше прокоментував мовний скандал з юним блогером

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 23:00
Селезньов пояснив позицію у конфлікті з блогером і заявив про підтримку України
Євген Селезньов. Фото: instagram.com/e_seleznev
Ключові моменти Селезньов побачив провокацію

В медіалізі UA Steel продовжує розростатись мовний скандал за участю Євгена Селезньова. В матчі клубів Armat та Odesa Football Media Team 16-річний одеський блогер зробив зауваження колишньому гравцю "Дніпра" за російську мову.

Стосовно цієї ситуації Селезньов висловився у своєму Instagram.

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Селезньов побачив провокацію

Селезньов прокоментував конфлікт з 16-річним блогером Ренатом Попружним. Він заявив, що народився, виріс, здобув освіту та побудував кар’єру в українському Донбасі, присвятивши життя популяризації українського футболу в Україні, Європі та світі. При цьому, футболіст мав проблеми з українською мовою, але наразі активно її вивчає та прагне вільно нею розмовляти.

Футболіст наголосив, що під час війни доклав усіх зусиль для підтримки сильної, вільної та незалежної України. Він висловив небажання бути учасником мовних скандалів і не дозволить використовувати своє ім’я в суперечливих ситуаціях.

Селезньов підкреслив, що робить усе можливе для перемоги України і вірить у повернення Донбасу, зокрема рідної Макіївки, щоб відвідати могилу батька.

"Усі мої історії в Instagram та медіа свідчать, що я — громадянин України, який підтримує наших героїв, бійців і людей. Я офіційно заявляю: я — громадянин України. Слава Україні!" — зазначив Селезньов.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виступить на наступному етапі Діамантової ліги в Парижі.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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