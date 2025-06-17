Селезнев объяснил позицию в конфликте с блогером и заявил о поддержке Украины

Евгений Селезнев. Фото: instagram.com/e_seleznev

В медиалиге UA Steel продолжает разрастаться языковой скандал с участием Евгения Селезнева. В матче клубов Armat и Odesa Football Media Team 16-летний одесский блогер сделал замечание бывшему игроку "Днепра" за русский язык.

Относительно этой ситуации Селезнев высказался в своем Instagram.

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Селезнев прокомментировал конфликт с 16-летним блогером Ренатом Попружным. Он заявил, что родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе, посвятив жизнь популяризации украинского футбола в Украине, Европе и мире. При этом, футболист имел проблемы с украинским языком, но сейчас активно его изучает и стремится свободно на нем разговаривать.

Футболист отметил, что во время войны приложил все усилия для поддержки сильной, свободной и независимой Украины. Он выразил нежелание быть участником языковых скандалов и не позволит использовать свое имя в спорных ситуациях.

Селезнев подчеркнул, что делает все возможное для победы Украины и верит в возвращение Донбасса, в частности родной Макеевки, чтобы посетить могилу отца.

"Все мои истории в Instagram и медиа свидетельствуют, что я — гражданин Украины, который поддерживает наших героев, бойцов и людей. Я официально заявляю: я — гражданин Украины. Слава Украине!" — отметил Селезнев.

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