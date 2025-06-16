Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт З ФК вигнали гравця, який просив Селезньова говорити українською

З ФК вигнали гравця, який просив Селезньова говорити українською

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 22:58
Одесити вигнали 16-річного гравця, який зробив Селезньову зауваження за мову
Євген Селезньов та блогер Ренат Попружний. Фото: скриншот
Ключові моменти За зауваження блогера вигнали з команди Реакція суспільства на рішення клубу

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов потрапив у мовний скандал. Однак, постраждав у цій ситуації той, хто зробив зауваження.

Блогера Рената Попружного, який під час гри в медіалізі UA Steel зробив Селезньову зауваження за російську мову, вигнали з команди Odesa Football Media Team. Про це медійний клуб повідомив у Instagram.

Реклама
Читайте також:
@renatpopruzhniy

Я за рівноправність 🤜🤛

♬ оригінальний звук - RENEPRO

За зауваження блогера вигнали з команди

Odesa Football Media Team опублікувала офіційну заяву щодо інциденту за участю Попружного та його батька Артема Попружного, розцінивши їхні дії як прояв неповаги до команди та футбольної спільноти.

Клуб наголошує на тому, що на відео, поширеному блогером, Селезньов спілкується українською мовою, що, начебто, спростовує будь-які претензії щодо мовного питання.

Odesa Football Media Team назвала публікацію відео свідомою провокацією, спрямованою на розпалювання конфлікту.

"Піаритися на мовному питанні — неприйнятно. Це роз’єднує футбольну спільноту та кидає тінь на тих, хто це робить", — йдеться в заяві.

Одеський клуб перепросив перед Селезньовим та українською медіафутбольною спільнотою, пообіцявши виправити ситуацію та запобігти подібному в майбутньому.

Також одесити заявили, що вчинок 16-річного хлопчика не має виправдання. При цьому, його батькові порадили врахувати вклад Селезньова у підтримку ЗСУ.

Реакція суспільства на рішення клубу

Уболівальники дуже активно командували рішення команди. Абсолютна більшість повідомлень були негативними.

Керівництво Odesa Football Media Team за прийняте рішення словесно "знищили" й завдали потужного удару по репутації команди.

Уболівальники навіть просили владу дати оцінку діям команді.

Евгений Селезнев
Реакції на рішення команди. Фото: скриншот

Нагадаємо, срібна призерка ОІ-2024 в Парижі Нікола Оліслагерс назвала причини, що дозволили нарешті перемогти Ярославу Магучіх.

Збірна України з волейболу здивували виступом в дебютній у своїй історії Лізі націй.

Зірка збірної Іспанії з футболу Ніко Вільямс хоче грати з Яміном Ямалем в одному клубі.

Мадридський "Реал" ухвалив рішення щодо майбутнього Тібо Куртуа.

скандал футбол українська мова мовний скандал Євген Селезньов UA Steel
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації