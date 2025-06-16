Одесити вигнали 16-річного гравця, який зробив Селезньову зауваження за мову

Євген Селезньов та блогер Ренат Попружний. Фото: скриншот

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов потрапив у мовний скандал. Однак, постраждав у цій ситуації той, хто зробив зауваження.

Блогера Рената Попружного, який під час гри в медіалізі UA Steel зробив Селезньову зауваження за російську мову, вигнали з команди Odesa Football Media Team. Про це медійний клуб повідомив у Instagram.

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За зауваження блогера вигнали з команди

Odesa Football Media Team опублікувала офіційну заяву щодо інциденту за участю Попружного та його батька Артема Попружного, розцінивши їхні дії як прояв неповаги до команди та футбольної спільноти.

Клуб наголошує на тому, що на відео, поширеному блогером, Селезньов спілкується українською мовою, що, начебто, спростовує будь-які претензії щодо мовного питання.

Odesa Football Media Team назвала публікацію відео свідомою провокацією, спрямованою на розпалювання конфлікту.

"Піаритися на мовному питанні — неприйнятно. Це роз’єднує футбольну спільноту та кидає тінь на тих, хто це робить", — йдеться в заяві.

Одеський клуб перепросив перед Селезньовим та українською медіафутбольною спільнотою, пообіцявши виправити ситуацію та запобігти подібному в майбутньому.

Також одесити заявили, що вчинок 16-річного хлопчика не має виправдання. При цьому, його батькові порадили врахувати вклад Селезньова у підтримку ЗСУ.

Реакція суспільства на рішення клубу

Уболівальники дуже активно командували рішення команди. Абсолютна більшість повідомлень були негативними.

Керівництво Odesa Football Media Team за прийняте рішення словесно "знищили" й завдали потужного удару по репутації команди.

Уболівальники навіть просили владу дати оцінку діям команді.

Реакції на рішення команди. Фото: скриншот

Нагадаємо, срібна призерка ОІ-2024 в Парижі Нікола Оліслагерс назвала причини, що дозволили нарешті перемогти Ярославу Магучіх.

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