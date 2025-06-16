Одесситы выгнали 16-летнего игрока, который сделал Селезневу замечание за язык

Евгений Селезнев и блогер Ренат Попружный. Фото: скриншот

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев попал в языковой скандал. Однако, пострадал в этой ситуации тот, кто сделал замечание.

Блогера Рената Попружного, который во время игры в медиалиге UA Steel сделал Селезневу замечание за русский язык, выгнали из команды Odesa Football Media Team. Об этом медийный клуб сообщил в Instagram.

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Odesa Football Media Team опубликовала официальное заявление относительно инцидента с участием Попружного и его отца Артема Попружного, расценив их действия как проявление неуважения к команде и футбольному сообществу.

Клуб отмечает, что на видео, распространенном блогером, Селезнев общается на украинском языке, что якобы опровергает любые претензии по языковому вопросу.

Odesa Football Media Team назвала публикацию видео сознательной провокацией, направленной на разжигание конфликта.

"Пиариться на языковом вопросе - неприемлемо. Это разъединяет футбольное сообщество и бросает тень на тех, кто это делает", — говорится в заявлении.

Одесский клуб принес извинения перед Селезневым и украинским медиафутбольным сообществом, пообещав исправить ситуацию и предотвратить подобное в будущем.

Также одесситы заявили, что поступок 16-летнего мальчика не имеет оправдания. При этом, его отцу посоветовали учесть вклад Селезнева в поддержку ВСУ.

Реакция общества на решение клуба

Болельщики очень активно комментировали решение команды. Абсолютное большинство сообщений были негативными.

Руководство Odesa Football Media Team за принятое решение словесно "уничтожили" и нанесли мощный удар по репутации команды.

Болельщики даже просили власть дать оценку действиям клуба.

Реакции на решение команды. Фото: скриншот

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